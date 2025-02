Reconstrucción de una encerrona: la insólita bronca entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca, punto por punto

La historia ha podido reescribirse este mediodía de viernes en la Casa Blanca delante, literalmente, de todo el mundo. Porque es difícil imaginar que alguien haya escapado a los ecos de la bronca sin precedentes entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, con decenas de medios como testigos.

Ha sido un espectáculo dantesco, sin duda. Pero, sobre todo, mucho más que eso. Porque lo que muchos ya califican como encerrona por parte del magnate estadounidense al líder ucraniano puede dar la vuelta al panorama global, en un momento crítico para la guerra... y para Ucrania y en pleno acercamiento entre Washington y Moscú al calor de los aires de la nueva administración.

Se especulaba mucho con qué podría sacar cada país del esperadísimo encuentro. Sobre la mesa lo que parecía una certeza, quizás la única, que Zelenski firmase el acuerdo entre Kiev y Washington sobre las 'tierras raras', el oscuro objeto de deseo de Trump. Todo lo demás entraba en el terreno de lo posible. Casi todo lo demás, porque nadie contaba con el choque a tres bandas —Trump-Vance-Zelenski— en vivo y en directo.

17:30 Llega Volodimir Zelenski

Los dos jefes de Estado pueden presumir de, como poco, una animadversión mutua, desde los tiempos en que coincidieron en final del primer mandato de Trump y los albores de la sorprendente irrupción política del actor y humorista ucraniano. Ya en aquel 2019 los dos se vieron en la capital de EEUU, pero seis años después absolutamente nada es igual.

En la calidad de actores de ambos —Trump también ha hecho sus pinitos— saben poner buena cara en el saludo protocolario a la llegada del europeo a la Casa Blanca. De negro, pero sin traje, para enfado de Trump y posterior extrañeza de un periodista, por cierto.

Un breve apretón, con fugaz posado y aún más fugaces palabras de bienvenida, daba comienzo a la visita. Sin grandes ceremonias, sin grandes sobresaltos aún.

18:40 Arranca la comparecencia previa

El guion inicial estaba escrito. Unos minutos de rigor para el acomodo de la delegación que acompañaba a Volodimir Zelenski y un primer encuentro cordial ante la prensa en el Despacho Oval, con espacio para algunas preguntas. Lo mismo que ocurrió hace días con Emmanuel Macron u horas antes con Keir Starmer.

Se supone que un 'trámite' más o menos resonante antes de lo nuclear, la cita privada entre líderes.

Donald Trump recibe a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca Chip Somodevilla vía Getty Images

Esta vez, la cordialidad venía transida de tensión, habida cuenta de las numerosas preguntas esperadas sobre Rusia, la guerra, las negociaciones o el acuerdo sobre tierras raras que Ucrania inicialmente no quería. Las primeras transcurren sin sobresaltos, aunque con un Zelenski visiblemente incómodo sobre la silla que le situaba al lado de Trump. Es sólo el comienzo.

19:00 La tensión va en aumento

La escena se va volviendo más tensa, a medida que se adentran en cuestiones como las garantías de seguridad que Ucrania reclama a EEUU a cambio de los beneficios por sus recursos naturales. Zelenski evidencia su desconfianza ante un posible "alto el fuego sin garantías", ante lo que Trump se revuelve, visiblemente molesto por la negativa del líder europeo a seguir sus planes.

Zelenski, Trump y Vance, junto a sus equipos en la comparecencia inicial Andrew Harnik via getty images

El magnate insiste en su plan de ser recordado como un "hacedor de paz" y que su obsesión es acabar con la guerra, equiparando el papel de Rusia y Ucrania y a sus líderes. "Yo estoy alineado con el mundo", espeta. La contrariedad es más que visible en la cara de Zelenski, al tener que escucharle semejante retórica 'pacifista'.

19:18 Estalla la bronca tras un tenso cara a cara entre Zelenski y el vicepresidente Vance

Cuando ya se rozaban los 40 minutos de preguntas de decenas de periodistas, la ya mentada tensión creciente muta a una insólita bronca en fondo y formas. El vicepresidente, J.D. Vance, toma la palabra para defender los esfuerzos diplomáticos de la administración de la que forma parte. En ese punto, Zelenski pide su turno para preguntarle directamente por la ocupación ilegal de Crimea por parte de Putin en 2014. Entonces, "nadie le paró", lamenta.

Trump y Zelenski discuten en el Despacho Oval delante de los medios de comunicación: "Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial"

De golpe, Trump le interrumpe, tratando de corregirle con un "2015" que de inmediato refuta Zelenski. Tras recordarle junto a Vance que la ocupación llegó en 2014, él responde que "yo no estaba aquí entonces" un tanto indolente.

Zelenski insiste en los incumplimientos de Putin con los "altos el fuego" firmados años después. "Entonces, qué diplomacia", añade en referencia directa al vicepresidente Vance. Este se lo toma como una ofensa y eleva el tono: "Hablo de la diplomacia que evitará la distracción de su país". "Con todo el respeto, es una falta de respeto que venga al Despacho Oval a discutir sobre esto delante de las cámaras [...] Debería dar las gracias al presidente Trump por intentar poner fin a esta guerr", añade.

19:21 Trump entra de lleno entre constantes acusaciones a Zelenski

El intercambio Vance-Zelenski lo corta de raíz Trump, que llevaba unos largos instantes en silencio. "No nos vayas a decir cómo nos sentimos. No estás en posición de nada, no tienes las 'cartas' en este momento", espeta Trump, en constante duelo de gestos con el líder europeo. Ambos intentan hablar y la discusión sube de nivel decibélico, especialmente cuando el anfitrión le acusa de "jugar con la Tercera Guerra Mundial" y la "vida de millones".

Trump discute con Zelenski en la Casa Blanca Andrew Harnik vía getty images

"Estás siendo muy irrespetuoso con este país y has dicho mucho más de lo que se debería haber dicho", proseguía Trump, a lo que se sumaba Vance, reclamando a su contraparte que dijera "gracias" por el apoyo.

Apenas puede ya hablar Zelenski, al que vuelve a cortar Trump con un "ya has hablado mucho" que le deja con un gesto descompuesto. "Tu país va perdiendo la guerra y no está solo", añadía señalando la ayuda dada por "este estúpido presidente [Biden]". "Va a ser muy difícil hacer negocios así", advertía el líder americano, adelantando lo que después se confirmó, la no firma del pacto sobre 'tierras raras' que servía de eje de esta reunión.

Trump, ufano, se permite en este punto ironizar y, directamente, imitar burlonamente a Zelenski al decir "te permites decir 'no quiero un alto el fuego', quiero esto... Mira, te digo, si pudieras conseguir un alto el fuego ahora, acéptalo para que las balas dejen de volar".

Demudado, el líder ucraniano encuentra un respiro en la pregunta que otra periodista lanza a Vance y a Trump: "qué pasa si Rusia rompe el alto el fuego". "Y qué pasa si..., qué pasa cae una bomba sobre tu cabeza", volvía a ironizar el presidente sin querer lanzar una sola crítica a Vladimir Putin. Sí lo hacía por última vez en público a Volodimir Zelenski, antes de dar por terminado este "gran espectáculo televisivo".

19:26 Termina la comparecencia en medio de un inmenso revuelo



Ya nadie osa llevar la contraria al 47º mandatario norteamericano. A esas horas, la percepción global es de perplejidad absoluta. Cuesta creer lo que acaba de ocurrir, con luz y taquígrafos en plena Casa Blanca. Las partes se levantan, camino a lo que ya parecía un acuerdo imposible.

Fuentes de la propia organización señalan que la delegación ucraniana fue llevada a una sala contigua, donde esperaron hasta el apresurado abandono de Volodimir Zelenski. Sin acuerdo, sin garantías y con la incógnita de qué puede pasar con EEUU y, especialmente, con el rumbo de un Donald Trump que ha seguido cargando contra él en las redes sociales.

19:44: Zelenski abandona la Casa Blanca; Trump insiste en sus redes

Cancelada la rueda de prensa y también anulados los eventos posteriores de Zelenski en Washington, este se subía a toda prisa al coche oficial que le esperaba en la puerta. Apenas segundos bastan para comprobar su gesto. Sale muy tocado... y sin ninguna despedida oficial por parte de cargos de EEUU. Minutos después, intentaba aliviar la situación en un cortés y sorprendente mensaje de agradecimiento en la red X, dedicado "al pueblo de EEUU y al presidente Donald Trump" por la invitación y el apoyo.

Este 'atacaba' poco antes. "El presidente Zelenski no está preparado para la paz. Que vuelva a la Casa Blanca cuando esté preparado", escribía el magnate en su propia red social Truth Social justo antes de la salida del líder europeo.

La 'no reunión' Trump-Zelenski ya es historia. Ahora se abre un inmenso 'y ahora qué' cuyas consecuencias son absolutamente imprevisibles. También, para los protagonistas mismos de una guerra que hoy está mucho más lejos de su final que ayer.