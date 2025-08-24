Las fuerzas de EEUU comienzan la retirada de su base principal en Irak
Las fuentes de seguridad iraquíes han confirmado que las fuerzas estadounidenses se están retirando hacia la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y la vecina Kuwait.
Las fuerzas norteamericanas desplegadas en Irak han comenzado su procedimiento de retirada de la gran base militar iraquí de Ain al Asad, en el oeste del país, y de la base aérea secundaria de Victoria, cerca del aeropuerto de la capital, Bagdad, según han confirmado fuentes de seguridad iraquíes bajo condición de anonimato.
Con esta maniobra, Estados Unidos responde a las peticiones formuladas desde hace meses por el Gobierno iraquí en unas conversaciones interrumpidas en agosto del año pasado dentro del aumento de las tensiones regionales y el incremento de ataques de milicias proiraníes.
Las fuentes de seguridad iraquíes han confirmado que las fuerzas estadounidenses se están retirando hacia la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y la vecina Kuwait, aunque un número "limitado" de efectivos -- ahora mismo hay un total de entre 2.500 y 3.000 militares estadounidenses en el país -- se quedarán para proseguir con su tarea de entrenamiento a las fuerzas iraquíes.
Cabe recordar que, el pasado domingo, el asesor ministerial iraquí Husein Alawi confirmó a la agencia oficial de noticias del país, INA, que las fuerzas estadounidenses completarían su maniobra de retirada el mes que viene, en virtud del acuerdo entre Irak y los países de la coalición internacional contra Estado Islámico para concluir la misión contra el grupo yihadista, ya derrotado a nivel territorial en el país, dentro del plazo anunciado públicamente de 2025 y 2026.
La retirada, añadió el asesor del primer ministro, marcará "una nueva fase de cooperación en seguridad centrada en funciones de asesoramiento y desarrollo de capacidades para las fuerzas de seguridad iraquíes".