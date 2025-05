El exasesor del alcalde de la ciudad ucraniana de Mariúpol Petro Andryuschenko ha informado de que se ha visto una nueva señal táctica, que consiste en un círculo blanco dentro de un cuadrado, en equipos militares rusos que circulan por la ciudad.

El equipo militar con las nuevas marcas se ha trasladado desde Zaporizhia, a través de Mariúpol, hasta la región rusa de Rostov, ha informado el medio The New Voice of Ukraine. Este ha destacado que los vehículos y el equipo en las redes de arrastre parecían nuevos y no habían estado en la zona de combate.

"Quiero destacar que, en comparación con el movimiento inverso, sería inexacto calificar de exagerado el traslado de fuerzas desde Zaporiyia hacia Rusia, pero esta tendencia se ha mantenido durante toda la semana", afirmó Andryuschenko. También mencionó que, según sus fuentes, Taganrog, controlado por Rusia, ha comenzado a funcionar como un centro logístico y ferroviario.

A finales de noviembre de 2024, una fuente de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó al mismo medio de que existía una amenaza significativa de una ofensiva rusa en Zaporiyia, y que los ocupantes habían transferido dos divisiones a la región. Sin embargo, debido a las operaciones en la región de Kursk, los ocupantes se vieron obligados a enviar una de las divisiones allí.

A pesar de ello, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que la amenaza de una ofensiva rusa en Zaporiyia no ha sido "eliminada". En las últimas semanas, además, los ataques se han recrudecido y han golpeado a esta región ucraniana.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.