Muere a los 84 años el exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, líder de la guerra contra el terrorismo tras el 11-S

Dick Cheney, posiblemente uno de los vicepresidente más conocidos y relevantes de la historia de Estados Unidos, falleció durante la noche del 3 de noviembre a los 84 años a consecuencia de "complicaciones" derivadas de una neumonía y de una enfermead cardiovascular, según informó su familia a través de un comunicado.

Cheney fue el principal líder en la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11-S en Nueva York durante el mandato de George W. Bush, y ejerció su rol de segundo del presidente entre 2001 y 2009. Su principal caballo de batalla fue la lucha contra el terror, siendo clave en la guerra de Irak.

Su familia lo ha recordarlo como "un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca". Asimismo, le mostraron su agradecimiento póstumo "por todo lo que hizo por EEUU", de acuerdo con el comunicado compartido por los medios estadounidenses.

En el plano político, Cheney fue un eslabón fundamental para EEUU durante más de dos décadas, ya que antes de ostentar el puesto de vicepresidente de Bush, fue jefe del gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford y secretario de Defensa de George H.W. Bush.

En una de sus últimas apariciones públicas, Cheney aseguró que no votaría a Donald Trump en las elecciones de 2024, cuando se enfrentaba en los comicios presidenciales a Kamala Harris, y afirmó que votaría a la candidata demócrata. Este anuncio llamó poderosamente la atención, ya que Cheney ha sido a lo largo de su vida un referente en el Partido Republicano, pero en varias ocasiones se manifestó contrario al actual presidente de EEUU.

Cheney también ha tenido que hacer frente a numerosos problemas de salud a lo largo de su vida, como el infarto que sufrió antes de cumplir los 40 años o el trasplante de corazón al que fue sometido en 2012, año en el que comenzó a desaparecer de la escena pública.