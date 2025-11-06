Nancy Pelosi se despide de la política tras cuatro décadas en Washington
La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y figura histórica dentro del partido Demócrata, ha hecho pública su decisión este jueves.
La primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y figura clave dentro del partido Demócrata, Nancy Pelosi, dice adiós a la política después de cuarenta años en ella, según ha podido anunciar este jueves.
"Siempre les digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", ha anunciado la demócrata, de 85 años, a través de un video compartido en las redes sociales.
-Noticia de última hora-