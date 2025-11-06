Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nancy Pelosi se despide de la política tras cuatro décadas en Washington
Global

Global

Nancy Pelosi se despide de la política tras cuatro décadas en Washington

La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y figura histórica dentro del partido Demócrata, ha hecho pública su decisión este jueves. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Nancy Pelosi en una imagen de archivoGETTY EDITORIAL

La primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y figura clave dentro del partido Demócrata, Nancy Pelosi, dice adiós a la política después de cuarenta años en ella, según ha podido anunciar este jueves. 

"Siempre les digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", ha anunciado la demócrata, de 85 años, a través de un video compartido en las redes sociales. 

-Noticia de última hora- 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 