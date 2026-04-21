Abuso de poder, sexo y dinero público: renuncia la secretaria de Trabajo de Trump en medio de investigaciones en su contra

La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, en una rueda de prensa republicana en el Capitolio de los Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2025, en Washington.

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, renunció a su cargo esta pasada noche, convirtiéndose así en la tercera secretaria en abandonar el gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.

Cheung aseguró que Chavez-DeRemer había realizado "una labor fenomenal" en su cargo al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas. Ahora se irá a trabajar en el sector privado, la misma excusa que se puso la semana pasada para irse el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.

Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida y abuso de poder, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó anteriormente la NBC. Al menos dos altos funcionarios fueron suspendidos en medio de la pesquisa.

Además, una investigación posterior del New York Times puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense. Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y, al parecer, fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal, añade EFE.

La dimitida secretaria, en un comunicado publicado en las redes sociales esta noche, abordó brevemente las acusaciones, afirmando que "han sido difundidas por agentes de alto rango del Estado profundo" a quienes acusó de trabajar para socavar la agenda de Trump.

Las investigaciones

Durante meses, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo ha estado investigando una denuncia de que Chávez-DeRemer mantenía, además, una relación sexual con un miembro de su equipo de seguridad, así como otras acusaciones de comportamiento inapropiado, como enviar a personal a comprar bebidas alcohólicas e intentar utilizar viajes de negocios como excusa para viajes personales, según una fuente del Departamento de Trabajo con conocimiento de la situación citada por la CNN.

Por ejemplo, Chávez-DeRemer había expresado su deseo de asistir a eventos como una pelea de la UFC en Chicago, un concierto de Morgan Wallen y visitar a amigos y familiares en varios estados, y pidió al personal que diseñara viajes de trabajo que le brindaran oportunidades para asistir a esos eventos, según la fuente.

Como parte de la investigación, se entregaron al inspector general mensajes de texto de carácter personal intercambiados entre Chávez-DeRemer, sus familiares cercanos y miembros del personal del departamento, según la fuente. Entre los mensajes se incluían conversaciones entre el esposo de la republicana y al menos un joven empleado, en las que él solicitaba que se le mantuviera al tanto de su paradero.

El abogado de Chavez-DeRemer, Nick Oberheiden, declaró a CNN antes de que se anunciara su nuevo cargo: "La secretaria Lori Chavez-DeRemer se ha labrado una reputación como defensora acérrima de los trabajadores estadounidenses. Centrada en su misión y comprometida con el presidente Trump con la máxima lealtad, la secretaria Chavez-DeRemer no hará comentarios sobre acusaciones sesgadas y absurdas en su contra".

Una gestión polémica

Chávez-DeRemer juró su cargo como secretaria de Trabajo en marzo de 2025, un momento en que la administración Trump, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, buscaba recortar la financiación federal, suprimir programas y reducir drásticamente la plantilla federal mediante el recorte de cientos de miles de puestos de trabajo.

Según datos de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, en febrero la plantilla del Departamento de Trabajo era casi un 25 % menor que en septiembre de 2024.

La reducción de personal en la Oficina de Estadísticas Laborales, en particular, generó preocupación entre legisladores, economistas, académicos, investigadores y otros, quienes alertaron de que la financiación y el personal existentes no eran suficientes para modernizar y consolidar los datos considerados de referencia. Además, la agencia se enfrentó a una grave crisis cuando Trump destituyó a la comisionada Erika McEntarfer tras un informe de empleo que contenía importantes revisiones.

En los días posteriores al despido de McEntarfer, Chávez-DeRemer declaró a Fox Business que su trabajo consistía en apoyar al presidente en ese asunto.

Durante su gestión, el Departamento de Trabajo de Chávez-DeRemer anunció una amplia desregulación destinada a reescribir o derogar más de 60 regulaciones laborales que consideraba obsoletas. Entre ellas se incluían propuestas para eliminar el requisito de salario mínimo para los trabajadores de atención médica a domicilio, suprimir una norma que exigía iluminación en áreas de construcción activas y reducir las regulaciones de salud y seguridad en la industria minera.

Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.

Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.

Suma y sigue

La salida de Chavez-DeRemer -la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense junto al secretario de Estado, Marco Rubio-, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó "una gran patriota".

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

También se ha marchado el citado responsable del ICE y se ha forzado la marcha del jefe del Estado Mayor, Randy George.