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Un tiroteo en Teotihuacán (México) deja al menos dos muertos y tres heridos
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Un tiroteo en Teotihuacán (México) deja al menos dos muertos y tres heridos

En el ataque, perpetrado por un hombre que se quitó la vida, ha muerto una turista canadiense. Se trata de uno de los grandes puntos turísticos del país.

Redacción HuffPost
Pirámide de Teotihuacán, en una imagen de archivo
Pirámide de Teotihuacán, en una imagen de archivoJakub Porzycki vía getty images

Una turista canadiense ha muerto y al menos tres personas han resultado heridas tras un ataque armado por parte de un hombre en la zona arqueológica de Teotihuacán (México)

El atacante se quitó la vida poco después de haber abierto fuego contra la gente en uno de los grandes puntos turísticos del país.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, han apuntado inicialmente las autoridades mexicanas.

Redacción HuffPost

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