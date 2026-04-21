Andrea Ropero acapara todas las miradas por lo que hace durante su entrevista con Leopoldo López 

La periodista de El Intermedio Andrea Ropero está acaparando todas las miradas en las últimas horas gracias a su entrevista con el opositor venezolano Leopoldo López tras el desayuno informativo en el que participó el político caribeño este lunes.

Todo comenzó con una pregunta sobre la decisión de María Corina Machado de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Buenos días, Leopoldo López, ¿cómo está? Quería preguntarle, ¿qué le parece que María Corina Machado no se haya querido reunir con el presidente del gobierno español?".

López contestó que "en lo personal creo que el gobierno español y todos los gobiernos europeos deben de ayudar y empujar a que esta nueva fase sea una fase en donde los venezolanos tengan una voz".

Entonces, fue preguntado sobre si él comparte esa decisión de no reunirse con Sánchez. "Se lo pregunto porque María Corina Machado sí se ha reunido, por ejemplo, con Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, un partido que pide prioridad nacional para los de aquí. No quieren inmigrantes, ustedes son venezolanos, ¿qué le parece?", prosiguió la comunicadora.

"Lo que creo que es importante es que se ponga el énfasis en cómo avanzar en esta etapa en la que estamos", afirmó el opositor, tratando evitar mojarse sobre la situación de.

López acaba elogiando al gobierno de Sánchez

Ropero le preguntó por quién había hecho más por Venezuela si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o este gobierno y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Mira, yo creo que los españoles", reaccionó el opositor. "Eso es muy genérico", le dijo inmediatamente la comunicadora. "No, es que yo creo que hay que ser justos. Yo creo que son muchos años de lucha. Ha habido gobiernos del PP que han hecho mucho y hay que reconocer lo que también se ha hecho con el gobierno actual con respecto a la regularización de decenas de miles de venezolanos. Eso hay que reconocerlo", le dijo finalmente López.

De hecho, Ropero le recordó que a él mismo le habían dado la nacionalidad y que a otro opositor como Edmundo González lo sacaron en un avión del ejército español. "Creo que hay que reconocer que ha sido una política de España de atender el tema de Venezuela", confesó el político caribeño.

Así habla de Estados Unidos

Además, también fue preguntado por quién es el culpable de que Delcy Rodríguez siga siendo presidenta venezolana. "Hoy la realidad es que ella está allí con el apoyo de los Estados Unidos, eso es innegable. Está allí de una manera ilegítima", apuntó el opositor.

"Si es ilegítima y la respalda Trump, ¿por qué darle el Nobel de la Paz a Trump? ¿Por qué compartirlo con él? ¿Se ha equivocado?", fue la última pregunta de Ropero. "Bueno, los Estados Unidos dio un paso muy significativo a que se diera un paso definitivo en sacar a Nicolás Maduro y eso sí, se le debe al gobierno de los Estados Unidos", concluyó.

Ropero ha sido muy aplaudida por parte de los usuarios de X, que le han elogiado por sus preguntas y por haber llevado a López a reconocer el papel de Sánchez en la regularización de los venezolanos en España.