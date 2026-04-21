El milmillonario José Elías desvela un incidente con Risto Mejide: "Tuve una mala experiencia"

El empresario José Elías, conocido por sus intervenciones sobre economía y emprendimiento en redes sociales, ha hablado de su desconocida relación con Risto Mejide.

Elías, nacido en Badalona, es propietario de la eléctrica Audax Renovables, es dueño de La Sirena y de más de 100 empresas por todo el mundo y tiene varios podcast donde habla de sus empresas y hace reflexiones de la vida empresarial y de los negocios.

Ha salido en la lista Forbes, ayudó a Laporta en las elecciones presidenciales del Barça y desde su auge en redes, Elías es una voz autorizada para hablar de casi cualquier cosa, sobre todo de temas relacionados con la Economía.

En este caso, Elías ha dado que hablar por sus palabras sobre Risto Mejide, con el que parece que tiene alguna que otra cuenta pendiente. "Llama a Risto, que venga un día a hablar", le dice su compañero en el podcast Búscate La Vida Eric Ponce.

"Yo paso de que venga Risto. No odio a Risto pero para qué voy a llamar a Risto, ¿para que nos escupa en la cara?", ha preguntado José Elías para sorpresa de los presentes en plató.

"¿Qué te ha hecho te ha quitado el bocadillo? ¿Te ha quitado la novia?", ha preguntado Ponce. "Tuve una mala experiencia. No te lo voy a decir. Poca gente la sabe esta experiencia nefasta que tuve", ha zanjado en este episodio.

Elías y España

Hace unas semanas, Elías también dio que hablar con una de sus reflexiones económicas sobre España.

El empresario, premio de Joves Empresaris de Catalunya en 2016, afirmó que "hace 100 años, España era un imperio" y que hoy en día "un americano no sabe ni dónde estamos". Esta frase fue polémica porque muchos le han recordado que hace 100 años, en 1925, España estaba ya lejos de ser un imperio.

En esta reflexión, Elías defendía que España no estaba aprovechando como es debido la ingente cantidad de sol que recibe durante todo el año: "El sol nos genera millones de euros cada día en España. Solo tenemos que recogerlos. Y no lo hacemos. Si tuviéramos la luz más barata, las mayores empresas vendrían aquí".