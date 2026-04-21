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Un piloto de avión lanza un mensaje con todas las letras a quienes se levantan en cuanto aterrizan, aunque vayan a tardar en poder salir
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Un piloto de avión lanza un mensaje con todas las letras a quienes se levantan en cuanto aterrizan, aunque vayan a tardar en poder salir

Es un clásico en todos los vuelos. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Varias personas, de pie para salir del avión.
Varias personas, de pie para salir del avión.Getty Images

Alejandro Lox, piloto de avión con cerca de 20 años de experiencia, ha mandado un mensaje a todos aquellos pasajeros, muy numerosos, que se ponen de pie en cuanto aterriza el avión a pesar de que no van a poder salir pronto ni rápido de la nave. 

En un vídeo publicado en TikTok, Lox señala "tres errores que cometen muchos pasajeros y que no deberías hacer" y que él, para su desgracia, dice que ve "en casi todos los vuelos". 

"Número uno. Levantarse nada más aterrizar. Aunque ya estemos en tierra, el avión sigue en movimiento y puede ser peligroso. No tengas prisa y espera a que se apague la señal de cinturones", pide.

Ninguna preocupación por las turbulencias 

"Número dos: pensar que la turbulencia es peligrosa. Sí, lo sé, puede ser incómoda, pero el avión está preparado para soportarla sin problema", garantiza.

"Número tres: asustarse cuando el avión hace ruidos raros. Esos sonidos son completamente normales de algunos sistemas, como por ejemplo flap y tren de aterrizaje. Lo que parece peligroso, normalmente no lo es. Así que no te preocupes", recomienda. 

La usuaria de TikTok @barbiebac.ok, que es azafata de aviación, ya advirtió hace un tiempo sobre otro clásico en los aviones: los pasajeros que se ponen a aplaudir nada más aterrizan.

Aplaudir al aterrizar, poco recomendable

"Aunque algunos pasajeros aplauden al aterrizar, no lo recomiendo", decía en un vídeo en TikTok la azafata, que avisaba: "Los pilotos no escuchan esos aplausos porque la puerta de la cabina aísla el sonido, por lo que ese gesto no llega a quien en general se le dedica".

La trabajadora reconocía en cualquier caso que "para muchos es una forma de liberar el estrés después del vuelo o de demostrar agradecimiento, sobre todo en aterrizajes complicados".

"Pero lo recomendable es esperar a que el avión esté completamente estacionado en su posición final antes de festejar. Hasta ese momento todavía pueden ocurrir situaciones inesperadas, por ejemplo si los frenos no responden correctamente y el avión necesita activar los reversores de emergencia o si los neumáticos revientan al aterrizar, lo que terminaría en una evacuación", avisaba.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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