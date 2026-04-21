Un piloto de avión lanza un mensaje con todas las letras a quienes se levantan en cuanto aterrizan, aunque vayan a tardar en poder salir

Alejandro Lox, piloto de avión con cerca de 20 años de experiencia, ha mandado un mensaje a todos aquellos pasajeros, muy numerosos, que se ponen de pie en cuanto aterriza el avión a pesar de que no van a poder salir pronto ni rápido de la nave.

En un vídeo publicado en TikTok, Lox señala "tres errores que cometen muchos pasajeros y que no deberías hacer" y que él, para su desgracia, dice que ve "en casi todos los vuelos".

"Número uno. Levantarse nada más aterrizar. Aunque ya estemos en tierra, el avión sigue en movimiento y puede ser peligroso. No tengas prisa y espera a que se apague la señal de cinturones", pide.

Ninguna preocupación por las turbulencias

"Número dos: pensar que la turbulencia es peligrosa. Sí, lo sé, puede ser incómoda, pero el avión está preparado para soportarla sin problema", garantiza.

"Número tres: asustarse cuando el avión hace ruidos raros. Esos sonidos son completamente normales de algunos sistemas, como por ejemplo flap y tren de aterrizaje. Lo que parece peligroso, normalmente no lo es. Así que no te preocupes", recomienda.

La usuaria de TikTok @barbiebac.ok, que es azafata de aviación, ya advirtió hace un tiempo sobre otro clásico en los aviones: los pasajeros que se ponen a aplaudir nada más aterrizan.

Aplaudir al aterrizar, poco recomendable

"Aunque algunos pasajeros aplauden al aterrizar, no lo recomiendo", decía en un vídeo en TikTok la azafata, que avisaba: "Los pilotos no escuchan esos aplausos porque la puerta de la cabina aísla el sonido, por lo que ese gesto no llega a quien en general se le dedica".

La trabajadora reconocía en cualquier caso que "para muchos es una forma de liberar el estrés después del vuelo o de demostrar agradecimiento, sobre todo en aterrizajes complicados".

"Pero lo recomendable es esperar a que el avión esté completamente estacionado en su posición final antes de festejar. Hasta ese momento todavía pueden ocurrir situaciones inesperadas, por ejemplo si los frenos no responden correctamente y el avión necesita activar los reversores de emergencia o si los neumáticos revientan al aterrizar, lo que terminaría en una evacuación", avisaba.