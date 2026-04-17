¿Pete Hegseth o Samuel L. Jackson?: el jefe del Pentágono lee un versículo bíblico falso de 'Pulp Fiction'

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante una sesión informativa sobre la guerra con Irán en el Pentágono, en Washington, el 16 de abril de 2026.

Han convertido la guerra de Irán en una cruzada cristiana, se han enfrentado al papa de Roma por su visión del mundo y ahora la última de la Administración Trump es citar mal las sagradas escrituras. Un ridículo mayúsculo porque se les llena la boca de Dios, de Jesús de Cristo, pero no encuentran las diferencias con un guión de Quentin Tarantino.

Ha sido el secretario de Guerra (antes Defensa), Pete Hegseth, el que ha parecido confundir frases de una película clásica de crímenes, Pulp Fiction, con pasajes bíblicos durante una aparición pública, esta semana. Cristiana, cristiana, la peli no es. Pacífica, tampoco.

El expresentador de la cadena derechista Fox ofreció una oración durante un servicio religioso transmitido en directo desde el Pentágono, el miércoles. "La llaman CSAR 25:17, que creo que hace referencia a Ezequiel 25:17", dijo al presentar la oración que le habían encomendado. Sin embargo, los espectadores del acto no tardaron en darse cuenta de que sus palabras se parecían más a uno de los monólogos de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, el film de 1994, que al versículo bíblico al que había hecho referencia.

"El camino del caído está plagado por todas partes de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados", dijo Hegseth. "Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía al perdido a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano, y sabrán que mi indicativo es Sandy 1 cuando desate mi venganza sobre ustedes".

Hegseth afirmó que la oración fue recitada por la misión de búsqueda y rescate en combate (CSAR, por sus siglas en inglés) Sandy 1 en Irán. Puedes ver la oración a continuación. Su referencia a Ezequiel 25:17 comienza alrededor del minuto 6:56.

En Pulp Fiction, Jackson interpreta al sicario Jules Winnfield, quien hace una declaración similar antes de dispararle a un hombre hasta matarlo. "El camino del justo está plagado por todas partes de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los malvados", declama. "Bendito sea aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, guía a los débiles por el valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrás que mi nombre es el Señor, cuando descargue mi venganza sobre ti. Y ejecutaré gran venganza sobre ellos con furiosas reprensiones; y sabrán que yo soy el Señor, cuando descargue mi venganza sobre ellos", afirma en su escena.

Para ser justos, Tarantino, se inspiró para el monólogo de Jackson en una escena de la película japonesa de 1973 Bodyguard Kiba. Así que, bueno, estamos ante una cadena de inspiraciones... (ejem).

El pasaje real de Ezequiel 25:17, tal como aparece en la biblia, es significativamente más corto que las versiones de Hegseth y Jackson, y simplemente dice: "Y ejecutaré sobre ellos gran venganza con furiosas reprensiones; y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo descargue mi venganza sobre ellos".

"Obviamente inspiradas"

Hegseth aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, emitió un comunicado el jueves X reconociendo que la oración del CSAR y las palabras de Hegseth estaban "obviamente inspiradas en un diálogo" de Pulp Fiction, pero que tanto la oración como la escena de la película eran "reflejos del versículo Ezequiel 25:17, como el secretario Hegseth afirmó claramente en sus declaraciones durante el servicio religioso".

"Cualquiera que diga que el secretario citó erróneamente Ezequiel 25:17 está difundiendo noticias falsas y desconoce la realidad", añadió.

Sin embargo, los vídeos que comparan la oración de Hegseth con el monólogo de Jackson se han hecho virales en internet, generando bastantes respuestas sarcásticas. Imparables aún a estas horas.

"Cuando nuestros líderes confunden a Dios con una película, al intentar sugerir que Dios está detrás de ellos, eso evidencia el embrollo en el que todos estamos metidos", escribió el reconocido el periodista del New York Times Nicholas Kristof, también en X.

"Cuando nuestros líderes confunden a Dios con una película, al intentar sugerir que Dios está detrás de ellos, eso evidencia el embrollo en el que todos estamos metidos"

El periodista y autor James North bromeó también con lo ocurrido: "El Libro de Tarantino del Antiguo Testamento", publicó.

Tensión religiosa

El desliz de Hegseth en la oración se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración Trump, incluido el propio presidente republicano, y altos líderes católicos y cristianos.

El domingo, el presidente calificó al Papa León XIV de "débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior" en una publicación en su plataforma Truth Social, después de que el pontífice criticara tanto la guerra contra Irán como la represión de la inmigración por parte del Gobierno federal.

Ese mismo día, Trump provocó aún más indignación cuando compartió en su misma red social lo que parecía ser una imagen generada por inteligencia artificial de sí mismo como Jesucristo , o al menos, una figura parecida a Cristo. Aunque el presidente argumentó que la imagen pretendía representarlo como médico, él o su equipo la eliminaron discretamente después de que figuras públicas de ambos lados del espectro político la condenaran como "blasfema".

Lo de su jefe de Defensa ya, directamente, cuesta calificarlo.