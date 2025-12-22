Putin lanza una de sus amenazas más sucintas tras lo ocurrido en el Mediterráneo: "Gran conflicto internacional"

Un petrolero preparado para recibir a otro y transferir petróleo crudo ruso, a 20 millas de Ceuta, en marzo de 2023.

Putin ha comentado el último suceso en el mar Mediterráneo. El pasado viernes, Ucrania realizó por primera vez en la guerra un ataque contra un petrolero ruso en estas aguas internacionales. Los hechos se produjeron a más de 2.000 kilómetros de Ucrania, y el Kremlin no ha tardado en reaccionar y amenazar.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación italiano Tv3, Vladímir Putin ha asegurado que este ataque solo "crea amenazas adicionales". "Estas acciones solo conducirán a una escalada sin precedentes del conflicto y podrían conducir en un enorme conflicto internacional". Asimismo, vuelve a amenazar a Kiev, volverá a atacar "regularmente", de forma "mucho más contundente".

Ucrania extiende su guerra al Mediterráneo

Tras los anteriores ataques contra petroleros en el mar Negro, Ucrania ha extendido al Mediterráneo su guerra contra las exportaciones de petróleo ruso, en un intento por paralizar el corazón de la maquinaria bélica de Rusia y hacerla más receptiva a negociaciones genuinas.

Tal y como informa la agencia de noticia Efe, este último se trata del primer ataque contra un petrolero ruso en estas aguas. Además, marca un nuevo capítulo en el esfuerzo por obstaculizar las operaciones de cientos de barcos de propiedad opaca que continúan transportando petróleo ruso a China, India y otros compradores a pesar de las sanciones de la UE y los países del G7. Todos los petroleros atacados, incluido el que fue alcanzado en el Mediterráneo, estaban vacíos, lo que minimizó los riesgos ecológicos.

Estos tipos de ataques, forman parte de la estrategia de Ucrania de centrarse en la industria rusa de los hidrocarburos, la principal fuente de ingresos del Gobierno de Moscú, con refinerías, terminales y oleoductos entre los objetivos de los ataques intensificados en los últimos meses. De este modo, Kiev espera que este ataque eleve los costes asociados al transporte del crudo ruso.

Si bien la caída de los precios del petróleo contribuyó a la disminución de los ingresos petroleros rusos, los volúmenes de exportación se han mantenido relativamente estables, debido a la aplicación imperfecta de las sanciones y a la negativa de algunos países a reducir sus compras de petróleo ruso.