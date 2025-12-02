Putin rechaza la propuesta de paz, carga contra Europa y advierte: "Si quiere combatir, estamos listos ahora mismo"

Vladímir Putin señala con el dedo a la Unión Europea. El presidente ruso ha rechazado rechazó este martes las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania. Estas contundentes declaraciones se han producido justo antes de reunirse en el Kremlin de Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", ha asegurado a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco ruso VTB. El Kremlin ha denunciado que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

Según el mandatario, "presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y nos culpan de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", ha resumido.

Además, ha aprovechado para volver a negar que se proponga atacar cualquier país europeo. Aunque lo tiene claro: "Si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda". Aun así, ha reiterado que esas no son sus intenciones finales. "No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces".

Además, ha cargado contra los europeos por vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica". De este modo, ha introducido que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

Negociaciones al más alto nivel en Moscú

Las contundentes declaraciones del Vladímir Putin coinciden con su reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Hace unas horas, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha aclarado que esta conversación durará "el tiempo que haga falta". Asimismo, ha agregado que aparte de Witkoff en las conversaciones, que tendrán lugar en el Kremlin, participará también el yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.

La conversación más reciente entre Putin y Witkoff, se celebró el pasado agosto, también en Moscú. En esta ocasión se prolongó más de tres horas y terminó sin declaraciones a la prensa. Kiril Dmítriev, emisario económico del Kremlin, ha asegurado esta mañana que es "un importante día para la paz", en Ucrania, a través de su perfil en la red social X (antes Twitter).

Zelenski pronostica un "final digno" por las medidas propuestas por EEUU

Durante este martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se encuentra en una visita de Estado en Irlanda, ha tildado de "serias medidas" las impulsadas por Washington, y considera que podrían desembocar en buen puerto y concluir con "una paz decente y digna" para su pueblo. "Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", ha agregado Zelenski.