Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
RINO, el hiriente acrónimo político en EEUU que Donald Trump ha vuelto a poner de moda en sus últimos cabreos
Global

Global

RINO, el hiriente acrónimo político en EEUU que Donald Trump ha vuelto a poner de moda en sus últimos cabreos

Aficionado a usarlo, en las últimas fechas el presidente de EEUU ha llenado sus redes de esta palabra tan dolorosa para los conservadores.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El presidente de EEUU, Donald Trump, sonríe durante una comparecencia en Corea del Sur
Donald Trump, sonriente en un acto recienteAndrew Harnik vía getty images

Donald Trump es una caja de sorpresas en todos los sentidos. También, en el lingüístico. El presidente de EEUU acostumbra a acumular titulares y bromas por su particular manera de hablar, especialmente cuando se trata de insultar a opositores. 

Su manera de descalificar a Joe Biden como sleepy Joe (Joe el durmiente) hizo fortuna, pero no han faltado otros mensajes made in Trump para Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Kamala Harris, Lula da Silva y tantos otros. En eso, ciertamente, es integrador, ofende por igual dentro y fuera de las fronteras estadounidense.

Pero en las últimas fechas, Donald Trump ha puesto de moda lo que ya es un clásico per se en la política de EEUU desde hace décadas. Se trata de RINO, un comentario ofensivo utilizado en el Partido Republicano, del que el magnate es prácticamente dueño y señor hoy día.

Se trata de un acrónimo por las siglas en inglés de Republican In Name Only (Republicano solo de nombre), una crítica a aquellos miembros que actúan de forma contraria al sentir de su propio partido. Como se puede intuir y ocurre también en este caso, el ataque llega desde los posicionamientos más conservadores y radicales, hacia perfiles que consideran demasiado poco conservadores.

Hace tiempo, Trump ya lanzó esta acusación en términos republicanos a pesos pesados del partido como el gobernador de Florida Ron DeSantis o el senador Mitt Romney, pero en los últimos días ha disparado el uso de RINO y su perfil de Truth Social da buena cuenta de ello. Son los casos de los actuales senadores Greg Goode o Rod Bray por oponerse a los planes parlamentarios del presidente. 

Incluso, lo ha hecho con la otrora figura de peso del movimiento MAGA (Make America Great Again) y congresista republicana Marjorie Taylor Greene, a la que calificó de "lunática" y "chiflada" que no deja de "quejarse, quejarse y quejarse" por su insistencia en que se publiquen los documentos completos sobre el pedófilo Jeffrey Epstein.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 