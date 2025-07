Rusia se abre a un "nuevo enfoque" para resolver la guerra en Ucrania tras la última reunión con EEUU

Un "nuevo enfoque" para desencallar la guerra en Ucrania de una vez. Esta es la críptica novedad que ha transmitido el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tras reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Ambos han retomado el contacto directo Washington-Moscú tras meses de negociaciones entre ellos y con Kiev sin resultados visibles.

El encuentro entre las manos derechas de Trump y Putin ha tenido lugar este jueves en paralelo a la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en Kuala Lumpur.

En la capital malaya, Rubio ha adelantado que ese "nuevo enfoque" de Rusia será transmitido de inmediato a Donald Trump. Si bien ya ha matizado que no es una fórmula que "garantice la paz", sí ha aseverado que supone un cambio con respecto a la postura hasta ahora defendida por Putin en la guerra.

El 'no a todo' que no rebajaba Moscú, firme en su decisión de "no renunciar a ningún objetivo en Ucrania", como espetó Vladimir Putin en su última llamada con Donald Trump.

"Esperamos que en los próximos días haya más claridad sobre la postura y las prioridades de Rusia y podamos empezar a avanzar", ha expresado Marco Rubio en palabras recogidas por la NBC. A este medio estadounidense le ha recalcado la "frustración" que siente —y reconoce abiertamente— Donald Trump por la falta de avances hacia la paz en Ucrania.

Menos propensos a dar detalles, desde el Gobierno de Rusia se han limitado a reconocer el "exhaustivo intercambio de perspectivas" en un amplio espectro de temas, incluido el conflicto en Ucrania.

En relación a esto, incide el Kremlin, Rubio y Lavrov habrían coincidido en la necesidad de "encontrar soluciones pacíficas a los conflictos", así como "restablecer la cooperación económica y humanitaria ruso-estadounidense y mantener contactos fluidos entre las sociedades de ambos países".

Según el comunicado del ministerio de Serguéi Lavrov, dicho acercamiento "podría facilitarse, en particular, reanudando el tráfico aéreo directo", un asunto que vienen tratando ambas delegaciones en las recientes cumbres bilaterales desde el retorno de Donald Trump y tras años de enfrentamiento.