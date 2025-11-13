Se acabó: el Congreso pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de EEUU

La cúpula del Capitolio de Estados Unidos, iluminada horas antes de que el Congreso aprobase el acuerdo para reabrir la Administración.

El Congreso de Estados Unidos ha puesto fin este miércoles al cierre de Gobierno más largo de la historia del país. Después de 43 días, la Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado el acuerdo que finiquita un bloqueo, derivado del choque entre republicanos y demócratas, que ha obligado a frenar la actividad en los aeropuertos estadounidenses o que ha dejado sin cupones de ayuda para comprar alimentos a millones de personas.

El paquete legislativo que se ha aprobado esta noche ya había superado la votación en el Senado y permitirá reactivar el pago de los subsidios, pagarle el sueldo atrasado a miles de empleados públicos y normalizar el sistema de control aéreo.

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmará la ley a lo largo del día, lo que cerrará oficialmente esta crisis institucional.