Soldados británicos en la frontera rusa de la OTAN: "Se puede sentir la amenaza de Putin"

Los ejercicios de la OTAN en la frontera norte de Europa con Rusia se multiplican. A medida que Vladímir Putin continúa con su guerra en Ucrania, muchos temen que pueda trasladarse a otros puntos de Europa en pocos años.

Según publica el medio británico The Paper, los analistas creen que si Rusia sale de las negociaciones de paz con Ucrania "con un acuerdo favorable", "podría envalentonarse para lanzar una nueva invasión" contra Estonia. Por ello, el país se encuentra ahora en "el epicentro de los planes del ejército británico para las amenazas rusas", y alberga el mayor contingente de tropas en todo el mundo.

De acuerdo a la información difundida, 1.000 efectivos se encuentran estacionados allí en una rotación de seis meses, y Reino Unido, "firmó el año pasado un nuevo acuerdo de defensa para poner más tropas en entrenamiento".

"Cuando estás aquí tienes la sensación de que hay una amenaza real y palpable", revela uno de estos soldados. "En el Reino Unido, a veces puedes estar un poco dislocado geográficamente, pero hablando con los estonios, estando cerca de su ejército y de la gente que vive aquí, realmente sienten que hay una amenaza. Se siente real y vivo una vez que estás aquí", agrega.

En cuanto a la capacidad de la Alianza, el militar británico confirma que "ya hemos hecho una gran cantidad de entrenamiento, por lo que no podemos estar más que seguros de nuestras propias habilidades si llega ese momento. Pero esperemos que no sea así".

La publicación pone de manifiesto la importancia del entrenamiento con drones. De hecho, "el Ejército británico está intensificando su desarrollo de aviones no tripulados y su respuesta contra los aviones no tripulados, incluida una nueva 'arma de microondas' para hacer estallar aviones no tripulados en el aire".

"Tenemos una extensa flota de drones. Es algo que estamos desarrollando continuamente; no solo la adquisición de los drones, sino cómo los usamos tácticamente. Ha sido un cambio de juego absoluto para nosotros", concluye la publicación.

