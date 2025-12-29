Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump exige un desarme de Hamás a corto plazo tras su reunión con Netanyahu: "Si no lo hacen tendrán que pagar"
El presidente estadounidense ha recibido al primer ministro israelí en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

Rafael Gómez
El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa conjunta
El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa conjunta

"Hamás tiene que desarmarse". Ese ha sido el principal mensaje que han trasladado el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras la reunión bilateral celebrada en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

El mandatario estadounidense ha asegurado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y Netanyahu están "de acuerdo prácticamente en todo". Por su parte, el primer ministro israelí ha definido la reunión como "muy buena y muy productiva".

"Por fin hay paz en Oriente Medio y vamos a intentar mantenerla", ha destacado Trump, quien ha anunciado que "se le va a dar un periodo corto a Hamás para el desarme", aunque sin dar ningún plazo concreto.

Al ser preguntado sobre qué ocurriría si Hamás no abandonara las armas, el presidente norteamericano ha advertido que si no cumplen "tendrán que pagar", un escenario que ha definido como "terrible" para los intereses de Hamás.

"Si no lo hacen sería terrible para ellos. Nadie quiere que eso pase, pero han llegado a un acuerdo y tienen que cumplirlo", ha afirmado el presidente estadounidense en referencia al desarme de Hamás.

Respecto a si le intranquiliza que Israel pueda incumplir el plan de paz para Gaza, Trump ha asegurado que "no me preocupa para nada lo que hace Israel, me preocupa lo que no hacen otros. Ellos han cumplido al 100%".

Apoyo estadounidense a un nuevo ataque contra Irán

Por otro lado, Trump ha resaltado que EEUU apoyaría un nuevo ataque contra Irán si el país trata de recuperar sus capacidades nucleares. En ese sentido, el presidente norteamericano ha recomendado a Teherán alcanzar un acuerdo nuclear con Washington. "Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque", ha recordado.

En cuanto a la relación con el primer ministro israelí, el mandatario estadounidense ha definido la misma como "extraordinaria". "A veces puede ser muy difícil, pero se necesita un hombre fuerte. Si hubiera un hombre débil, no habría Israel ahora", ha añadido Trump.

