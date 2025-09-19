Trump pierde una demanda de 15.000 millones de dólares contra The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al término se su visita de Estado a Reino Unido, el 18 de septiembre de 2025, en Aylesbury.

Nueva derrota para Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha perdido una demanda por difamación contra The New York Times. El juez federal, Steven D. Merryday, desestimó la demanda de 15.000 millones de dólares al considerarla como "impropia e inadmisible" y cuestionar la extensión y el contenido del escrito. Merryday señaló que la demanda de 85 páginas no cumplía con los estándares legales, criticando que solo dos cargos de difamación ocuparan tantas páginas.

Trump había acusado al diario de ser un portavoz del Partido Demócrata y de difamarlo a través de su cobertura. El juez indicó que el documento debía ser revisado y reescrito en menos de 40 páginas, y dio un plazo de 28 días para presentar una nueva versión. A pesar de este revés, Trump anunció en su red social Truth Social que presentará una nueva demanda, insistiendo en que The New York Times ha mentido sobre él y su familia durante años. La Casa Blanca no ha comentado sobre la decisión judicial.

