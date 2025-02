Un exdiputado abandonó Reino Unido para unirse al ejército ucraniano y habla claro del movimiento que debe hacer Europa

Jack Lopresti fue diputado de Filton y Bradley Stoke, en el sur de Gloucestershire (Iglaterra) hasta que la laborista Claire Hazelgrove consiguió la victoria en 2024. Ahora, es miembro de la Legión Internacional del ejército ucraniano y quiere lanzar un importante mensaje a Occidente, pidiendo que suministre a Ucrania las armas necesarias para derrotar a Rusia.

En este sentido, sostiene que cualquier fuerza de mantenimiento de la paz debe representar un "elemento disuasorio creíble". "Se trata de proporcionar realmente esa disuasión fuerte para que el presidente ruso, Vladímir Putin, ni siquiera piense en volver a intentarlo. No pueden ser medias tintas", asegura.

Su petición se produce en medio de especulaciones sobre el posible plan del primer ministro británico de desplegar hasta 30.000 soldados británicos y europeos en Ucrania si se alcanza un alto el fuego.

El exreservista del Ejército británico ha centrado su labor en la legión en proyectos con veteranos, diplomacia extranjera y adquisición de armas. Si bien no está participando en combates de primera línea, ha recibido entrenamiento en armas desde su llegada a Ucrania en enero y está dispuesto a intervenir en combate si se lo piden. "He estado en el ejército antes, y cualquier trabajo que hagas en cualquier nivel, eres un soldado ante todo. Si me piden que ayude, iré y ayudaré", declara a The i Paper.

A pesar de las advertencias del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido contra los viajes a Ucrania con fines de combate, Lopresti se mantiene firme en su decisión y asegura que permanecerá en el país el tiempo que sea necesario. Su compromiso con la causa ucraniana lo llevó recientemente a reunirse con una delegación parlamentaria británica de todos los partidos.

Ucrania necesita toda la ayuda posible

Asimismo, anima a Occidente a enviar toda la ayuda posible a Ucrania para que pueda vencer a Rusia: "Hablar de tranquilidad, de mantenimiento de la paz, eso es otra etapa al menos. Hay que darle a Ucrania los medios para defenderse, para recuperar la mayor cantidad de territorio que pueda".

En este sentido, asegura que el expresidente de EEUU Joe Biden "estaba haciendo lo suficiente para mantener a los ucranianos en la lucha, pero sin darles lo suficiente para darles esa ventaja ganadora". "Los aviones no llegaron hasta hace muy poco. No hay suficientes tanques, ni suficientes municiones. La tragedia es que, si les hubiéramos dado el apoyo que necesitaban al principio, o incluso hace un año, 18 meses, esto ya se habría acabdo", reclama.

También analiza el reciente anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de que Reino Unido aumentará al 2,5% del producto interior bruto (PIB) el presupuesto de defensa del país para 2027, con la intención de subirlo al 3% para la próxima legislatura.

Aunque reconoce no estar al tanto de todos los detalles de la propuesta, Lopresti puso en duda si esa medida sería suficiente para mantener la paz: "A mí no me parece gran cosa. No soy un experto militar, pero es una gran frontera y una gran tierra, y no estoy seguro de que eso sea suficiente para disuadir a nadie. Si vas a poner tropas aliadas aquí por falta de expresión, tiene que ser de una cantidad suficiente, con todo lo demás que necesitan a su disposición para ser un elemento disuasorio creíble".