Un joven pide hacer un imperio de esta rica comida griega y sustituir a los döner: "Es la mejor versión del kebab"

Un turista de visita en Grecia probó uno de los platos típicos del país, se enamoró y lanzó una furiosa declaración en Reddit. ¿El motivo? La imposibilidad de encontrar fuera de Grecia un gyro que haga justicia al original en el extronjero.

"No entiendo a los griegos. No entiendo por qué no abren restaurantes de souvlaki por toda Europa y sustituyen al döner. El gyros es la mejor versión del döner/kebab. Es mucho mejor que lo que ofrecen en España, Francia, etc", publicó, según ha informado el medio griego OneMan.gr.

A continuación, preguntó por qué es imposible encontrar gyros en Europa. "¿Por qué? A veces encuentras uno, pero pagas 10 euros por un gyro o alguna versión hipster rara que no es un gyro de verdad. O vas a tiendas 'griegas' sospechosas en Alemania con nombres como ZORBAS o DIAS y lo que venden como gyros es falso. Yo sufro sin gyros. ¿Qué impide hacerlo?", agregó.

A raíz de la publicació, muchas personas dejaron su opinión. "Porque –y lo digo como un canadiense griego que creció en Montreal–, no importa cuánto lo intentes, la comida griega no tiene el mismo sabor fuera de Grecia", dijo un usuario.

Un chef explicó: "La diferencia radica principalmente en el tipo y la calidad de la carne. En Grecia hay unos pocos proveedores importantes (unos cinco o seis) que suministran carne de alta calidad exclusivamente para gyros. Siguen recetas y estándares tradicionales que les dan a los gyros su auténtico sabor. Sin embargo, solo unos pocos pueden exportar".