Una experta en viajes sorprende proponiendo que las vacaciones escolares de verano se trasladen a octubre

Una experta del sector turístico en Reino Unido ha señalado con las temperaturas récord en el Mediterráneo hacen imperativo cambios drásticos en el calendario escolar. Julia Lo Bue-Said, directora ejecutiva de Advantage Travel Partnership, demandó que las vacaciones escolares se trasladen a mayo y octubre.

"Vemos tendencias que están impactando realmente la forma en que las familias piensan en sus vacaciones ahora", declaró en el podcast diario de viajes del medio británico The Independent . "Con temperaturas de 40 °C en algunas partes de Europa, las familias simplemente no quieren viajar a esos destinos en esa época del año", por lo que pidió darle a las familias la oprtunidad de tener vacaciones lejos del pico de verano.

En Reino Unido las vacaciones escolares de verano transcurren entre finales de julio y principio de septiembre, por lo que Lo Bue-Said considera que estas deberían acortarse dos semanas y trasladar una semana a mayo y otra a octubre. Esto sería, según aseguró, "mejor para los niños, mejor para su bienestar, mejor para las familias, mejor para los maestros, mejor para cualquiera que esté limitado a tener que ir durante las vacaciones escolares".

La experta apuntó que, de esta forma, el precio de las vacaciones podrían abaratarse, ya que la demanda se distribuiría a lo largo del año. Esto también reduciría las multas y el absentismo escolar, ya que afirmó que "francamente, la gente está viajando fuera de las vacaciones escolares".

En Reino Unido los padres que no lleven a clase a sus hijos sin una causa justificada pueden recibir una multa que oscila entre las 80 y las 160 libras. "Estamos viendo aumentos excepcionales en las multas que las escuelas imponen a las familias. El cambio se está produciendo, la gente quiere reconsiderar el calendario escolar", destacó la experta.