Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Venezuela asegura que un "destructor" de EEUU abordó de manera "ilegal" a una embarcación
Global

Global

Venezuela asegura que un "destructor" de EEUU abordó de manera "ilegal" a una embarcación

Según las autoridades venezolanas, el abordaje fue llevado a cabo por el destructor de la Armada estadounidense Jason Dunham, que estuvo "ocupando" la embarcación durante más de ocho horas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Destructor de misiles guiados USS Jason Dunham (DDG 109) en el mar, 2012. Imagen cortesía de Deven B. King/US Navy. (Foto vía Smith Collection/Gado/Getty Images).Getty Images

El Gobierno de Venezuela acusó este sábado a Estados Unidos de realizar un abordaje "ilegal" y "hostil" a una embarcación pesquera venezolana, incidente ocurrido en aguas internacionales. Según las autoridades venezolanas, el abordaje fue llevado a cabo por el destructor de la Armada estadounidense Jason Dunham, que estuvo "ocupando" la embarcación durante más de ocho horas.

"El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", ha asegurado el canciller venezolano, Yván Gil, en un discurso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

-Noticia de última hora-

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es