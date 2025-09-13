Venezuela asegura que un "destructor" de EEUU abordó de manera "ilegal" a una embarcación

El Gobierno de Venezuela acusó este sábado a Estados Unidos de realizar un abordaje "ilegal" y "hostil" a una embarcación pesquera venezolana, incidente ocurrido en aguas internacionales. Según las autoridades venezolanas, el abordaje fue llevado a cabo por el destructor de la Armada estadounidense Jason Dunham, que estuvo "ocupando" la embarcación durante más de ocho horas.

"El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", ha asegurado el canciller venezolano, Yván Gil, en un discurso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

-Noticia de última hora-