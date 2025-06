¿Y ahora qué? Un mar de incertidumbres con el cierre de Ormuz como punto de partida

Los ataques de EEUU sobre las instalaciones nucleares iranís han dado un vuelco completo y -parece que- definitivo a la situación en Oriente Medio. Durante los últimos días, el presidente estadounidense había anunciado al mundo que la decisión de atacar Irán si la escalada de tensión se incrementaba, la tomaría "en unas dos semanas". Sin embargo, como puede comprobarse, la actuación de Washington en el país iraní se ha precipitado vertiginosamente.

El ataque ha dejado "devastadas todas las esperanzas nucleares iraníes", según ha explicado Donald Trump a primera hora de la tarde (hora española) de este domingo. "Hemos completado nuestro ataque muy exitoso contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluidas Fordo, Natanz y Isfahán", se vanaglorió Trump en su cuenta de Truth Social.

"Este es un momento histórico para Estados Unidos, Israel y el mundo. Irán debe ahora aceptar poner fin a esta guerra. ¡Gracias!", declaró posteriormente Donald Trump, también a través de su red social. Y es que, el ataque programado ha supuesto un durísimo golpe para el desarrollo nuclear de Irán, en marcha desde hace décadas.

Sin embargo, la situación no parece que se vaya a quedar aquí. Irán ha reclamado su derecho a la autodefensa, y ya ha advertido a EEUU de "consecuencias duraderas". Con una comparecencia desde Turquía de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, Irán ha afirmado que se reserva "todas las opciones" para defender su soberanía. Aunque estas amenazas no parecen preocupar en exceso a Washington, que ya ha advertido que o Irán acepta la paz o se enfrentará a una tragedia. "Paz o tragedia", aseguró Trump durante su comparecencia ante la nación estadounidense.

Asimismo, el ministro de Exteriores iraní, ha dicho que primero responderán al ataque y luego se sentarán a negociar. "Hay múltiples opciones para responder", ha afirmado. En esta línea, se ha manifestado también el presidente del Gobierno iraní, Masoud Pezeshkian, quien ha destacado que "lo de esta noche es la prueba de que Washington ha estado detrás de la ofensiva israelí del pasado 13 de septiembre", y ha amenazado a Washington, asegurando que no ahorrarán esfuerzos en defender nuestras aguas y nuestro territorio.

"Los sucesos de esta mañana son indignantes y tendrán consecuencias duraderas" Abbas Araqchi, Ministro de Exteriores, de Irán

"Los sucesos de esta mañana son indignantes y tendrán consecuencias duraderas. Todos los miembros de la ONU deben estar alarmados por esta conducta extremadamente peligrosa, ilegal y criminal", ha indicado Araqchi desde su cuenta de la red social X.

El escenario es bastante difícil de descifrar. Todo parece estar ahora en el tejado de Irán: atacar bases militares estadounidenses -una opción que tras los bombardeos de la pasad noche ha ganado muchos más enteros- o 'dejarlo pasar', sentarse en la mesa de negociación como han pedido Trump y el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio y no incrementar la escalada.

La realidad parece bastante compleja y delicada para Teherán, ya que su actual posición a nivel geopolítico se ha visto vulnerada gravísimamente. Y es precisamente este motivo, el que hace pensar que la opción de no responder a la agresión estadounidense no vaya a ser el camino que tome Teherán. Y no solo por las dimensiones del ataque sufrido, sino porque implica también un ataque a uno de los puntos de flotación y de mayor orgullo nacional para Irán.

Así, Teherán no descarta una "legítima" respuesta contra el país norteamericano y mantiene que el Derecho Internacional permite al Estado iraní actuar en "defensa propia". Todo ello tras acusar a Estados Unidos de cometer una "grave" violación de la "Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el Tratado de No Proliferación Nuclear"

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en defensa propia, Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo", ha concluido el político iraní.

irán anuncia el cierre del Estrecho de Ormuz

Por el momento, la primera medida anunciada por Irán ha sido el cierre del Estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hasta el 30% del petróleo mundial y el 20% del gas, hasta el punto de que es considerado como el corredor de petróleo más importante del mundo.

Esta es tan solo la primera decisión adoptada por el gobierno iraní, aunque todavía no es oficial, ya que la petición del Parlamento debe ser rubricada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, algo que parece un mero trámite teniendo en cuenta la situación límite actual.

El segundo efecto inmediato por el momento, parece el estallido definitivo de las negociaciones entre EEUU e Irán, unas conversaciones que ya se vieron gravemente afectadas tras el inicio de los bombardeos israelíes sobre Irán del pasado 13 de junio, que provocaron la anulación de la reunión programada para el pasado domingo 15 de junio entre Washington y Teherán.

Al mismo tiempo, Irán alega al Derecho Internacional y desde la mañana de este domingo ha exigido a la comunidad internacional posicionarse contra los ataques llevados a cabo por EEUU, al tiempo que ha exigido una "reunión de urgencia del Consejo de Seguridad Nuclear", para abordar el ataque.

Irán continuará con su proyecto nuclear

Otra de las cuestiones que se abre en este momento es si los efectos de los ataques perpetrados por EEUU sobre Irán son tan devastadores como aseguran desde Washington. En este sentido, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha asegurado en una entrevista a RTVE que el proyecto nuclear iraní continuará adelante, ya que "son solo aspectos técnicos", pero asegura que la cuestión más importante en estos ataques "son la vulneración de la paz y del Derecho Internacional".

Así, ha sostenido que los ataques solo afectan mínimamente "al conocimiento y tecnología de nuestro científicos jóvenes" y ha afirmado que a Irán no le "preocupan los aspectos técnicos, sino la vulneración de la paz y del Derecho Internacional". Y ha afirmado que "esto es un mensaje para la ONU, la OIEA, los países y para la gente de a pie: o estamos a favor del Derecho Internacional basado en reglas o nos enfrentamos a un caos generalizado en el que nadie estará a salvo", aseguró en el canal 24 Horas.