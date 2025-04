Zelenski condena el ataque ruso a Kiev: "Todo el mundo tiene que ver y entender lo que está pasando"

Global Images Ukraine via Getty

Volodimir Zelenski ha condenado con firmeza el ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev, que ha dejado al menos nueve muertos y más de 70 heridos. Desde Sudáfrica, donde se encuentra en visita oficial, el presidente ucraniano ha advertido sobre la gravedad de los hechos y ha denunciado la negativa de Moscú a cumplir con propuestas de alto el fuego.

"Han pasado 44 días desde que Ucrania acordó un alto el fuego total y el cese de los ataques. Esta fue una propuesta de Estados Unidos. Y durante 44 días Rusia ha seguido asesinando a nuestro pueblo, evadiendo la presión y la rendición de cuentas por sus acciones. Es fundamental que todo el mundo vea y comprenda lo que realmente está sucediendo", ha expresado en una publicación en su red social X. "Es fundamental que todo el mundo vea y comprenda lo que realmente está sucediendo", ha añadido.

Zelenski ha precisado que el Ejército ruso lanzó "cerca de 70 misiles, incluidos balísticos, y unos 150 drones" contra Kiev, provocando "una destrucción significativa". El presidente ha incidido en que "todo el mundo está recibiendo la ayuda necesaria" y ha ofrecido sus condolencias a las familias de las víctimas. "Las operaciones de rescate continúan y se están retirando los escombros de edificios residenciales", ha aseverado.

En respuesta al ataque, Zelenski ha informado que ha dado instrucciones al ministro de Defensa, Rustem Umerov, "para que se ponga en contacto inmediatamente con nuestros socios en relación con nuestras solicitudes de reforzar las defensas aéreas". Además, ha confirmado que se reunirá con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, para "intensificar los esfuerzos diplomáticos globales" y que recortará parte de su agenda para regresar a Ucrania tras el encuentro.

"Los bombardeos deben ser detenidos de forma inmediata e incondicional. También contamos con un apoyo en materia humanitaria: el regreso de nuestros prisioneros y niños ucranianos secuestrados por Rusia", ha añadido el presidente ucraniano.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha anunciado que encabezará "todas las reuniones necesarias" en Sudáfrica y ha criticado con dureza a Moscú: "El obstáculo para la paz es Rusia, no Ucrania". Asimismo, ha enfatizado que "es en Moscú, no en Kiev, donde debe aplicarse la presión", asegurando que "la debilidad y las concesiones no detendrán este terror y esta agresión. Sólo la fuerza y la presión lo harán".

El ataque a Kiev más mortífero desde julio

Este ha sido el ataque más letal en Kiev desde el 8 de julio del año pasado, fecha en la que 34 personas perdieron la vida y otras 121 resultaron heridas, después de que misiles rusos impactaran infraestructuras civiles, entre ellas el hospital infantil Okhmatdyt.

El reciente bombardeo se enmarca en una serie de ofensivas rusas dirigidas contra zonas urbanas ucranianas, que han dejado un elevado número de víctimas civiles en las últimas semanas:

Krivói Rog (4 de abril): 21 muertos.

(4 de abril): Sumy (13 de abril): 35 muertos.

(13 de abril): Marhanets (23 de abril): 9 muertos.

Mientras tanto, las negociaciones para una salida pacífica al conflicto permanecen estancadas. A pesar de los intentos del expresidente estadounidense Donald Trump por convencer a Volodímir Zelenski de aceptar un acuerdo, la escalada de violencia por parte de Rusia continúa sin señales de freno.

El objetivo eran "empresas" dedicadas a fabricar material militar

Las autoridades rusas han afirmado este jueves que el ataque tenía como propósito golpear infraestructuras relacionadas con la producción militar ucraniana.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han llevado a cabo un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión lanzadas desde aire, tierra y mar, así como drones, contra empresas de las industrias de aviación, cohetes y espacio, ingeniería mecánica e industria blindada, así como otras dedicadas a la producción de combustible para cohetes", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Según el organismo, "los objetivos del ataque han sido alcanzados" y "todos los objetivos han sido golpeados", aunque las autoridades ucranianas no han confirmado si entre los lugares afectados se encuentran efectivamente estas instalaciones industriales.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado avances en la región oriental de Donetsk, informando que sus tropas han tomado la localidad de Bogdanovka. "Como resultado de acciones de unidades del grupo de fuerzas Centro, la localidad de Bogdanovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha precisado.

Hasta el momento, Kiev no ha respondido a estas afirmaciones. Donetsk, junto con Jersón, Lugansk y Zaporiyia, fue anexionada por Moscú en octubre de 2022, en una medida ampliamente rechazada por la comunidad internacional, que tampoco reconoce la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Rusia cree que Zelenski "no puede cumplir los acuerdos"

El Gobierno ruso también ha arremetido este jueves contra Zelenski, a quien acusa de haber incumplido la tregua unilateral declarada por Vladímir Putin con motivo de la Pascua ortodoxa. Según Moscú, el mandatario ucraniano "es completamente incapaz de negociar".

María Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, ha afirmado que Zelenski inicialmente rechazó la propuesta de un alto el fuego de 30 días. Posteriormente, según ha dicho, y "aparentemente bajo presiones de sus directores en Europa occidental, que siguen dándole armas", el presidente ucraniano mostró un apoyo formal a la iniciativa. Sin embargo, Zajarova ha asegurado que "fueron únicamente palabras".

La funcionaria ha sostenido que el Ministerio de Defensa ruso registró "4.900 violaciones de la tregua por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en 30 horas", incluyendo ataques con misiles HIMARS, de fabricación estadounidense, contra la región de Kursk.

"Es como si Zelenski estuviera tendiendo una trampa deliberada a los estadounidenses, entre otros, al usar armas estadounidenses durante la Pascua", ha criticado, subrayando que estas acciones "demuestran de nuevo la total incapacidad para negociar" por parte del líder ucraniano, según ha reportado la agencia Interfax.

