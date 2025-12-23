Durov, el millonario dueño de Telegram que regala esperma y ha concebido 100 hijos

El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, durante una conferencia en el Mobile World Congress de Barcelona, el 23 de febrero de 2016.

El multimillonario fundador de Telegram, Pavel Durov, se ofreció hace tiempo a pagar el proceso de fertilización in vitro de mujeres "médicamente elegibles" -o sea, atractivas- que estuvieran interesadas en tener un bebé con su esperma. El proceso debía hacerse en una clínica de fertilidad en Moscú (Rusia), y ofrecía dos bondades, a sus ojos: resolver el problema de quien quiere ser madre y saciar, a la vez, su deseo de reproducirse ampliamente.

Ahora, el diario Wall Street Journal desvela que el magnate ruso ya ha aportado hasta cien niños a su particular lucha contra la infertilidad mundial, desde el verano de 2024, que es cuando abrió la clínica a su iniciativa.

En conferencias, redes sociales y sitios de noticias, la clínica describió a Durov como poseedor de una "alta compatibilidad genética" y señaló que pagaría la fertilización in vitro a mujeres menores de 37 años que quisieran usar su esperma, tan solicitado.

Un banner en el sitio web de la clínica, llamado AltraVita, aún anuncia su "biomaterial" junto a una foto del director ejecutivo y el logotipo de Telegram.

"Todos los pacientes que acudieron tenían un aspecto estupendo, eran personas con buena formación académica y muy sanos", declaró un exmédico de la clínica al citado medio, quien examinó a varias voluntarias. Añadió que las participantes debían ser solteras para evitar complicaciones legales. "Querían tener un hijo de, bueno, cierto tipo de hombre. Consideraban que esa figura paterna era la adecuada", resume.

"Este esfuerzo se suma a un linaje biológico que Durov, ahora de 41 años, reside en Dubái y tiene 17.000 millones de dólares por fortuna, declaró en una publicación pública en Telegram que abarca al menos 100 hijos en al menos 12 países, sin contar los otros seis hijos que concibió con tres madres diferentes", indica.

El director ejecutivo, nacido en Rusia, declaró en su publicación de julio de 2024 que comenzó a donar esperma alrededor de 2010. Primero, se lo dio a un amigo que intentaba concebir, y luego de forma anónima, para paliar la escasez de “material de donantes de alta calidad”. Desde el año pasado, el sistema está protocolizado, incluso. Aunque había dejado de donar hace años, escribió, su esperma congelado todavía estaba disponible en AltraVita.

Durov ha presentado sus donaciones de esperma como un esfuerzo para ayudar a aliviar la escasez de esperma sano e incentivar a otros hombres a hacer lo mismo. El programa ha cobrado especial relevancia en Rusia, que enfrenta una persistente crisis demográfica agravada por la emigración y la guerra de Ucrania. "La escasez de esperma sano se ha convertido en un problema cada vez más grave en todo el mundo, y me enorgullece haber contribuido a aliviarlo", escribió Durov en la publicación de 2024 en Telegram. En su entrevista con la revista francesa a principios de este año, atribuyó una "rápida caída en la concentración de esperma en hombres en muchas regiones del mundo" en parte a la contaminación por plásticos, calificándola de amenaza "para nuestra supervivencia".

¿Y sobre los hijos que está teniendo? "Siempre que puedan demostrar que comparten mi ADN, algún día, quizás dentro de 30 años, tendrán derecho a una parte de mi patrimonio después de mi muerte", declaró Durov en el podcast de Lex Fridman, en octubre pasado. Durov ha dicho que planea publicar su ADN en código abierto para que sus hijos biológicos puedan encontrarse.

El multimillonario se une a un pequeño grupo de algunas de las personas más ricas e influyentes del planeta que están desafiando los límites de la ética y la tecnología reproductiva. Algunos utilizan pruebas genéticas y exploran la unión de genes para producir hijos con los rasgos deseados. Otros, como Elon Musk, hablan de la procreación como algo necesario para compensar la disminución del crecimiento poblacional y como una forma de presumir para colonizar la galaxia con sus descendientes.

Su vida personal

En su vida personal, el WSJ explica que Durov lleva un estilo de vida saludable, evitando el alcohol y la cafeína, y promoviendo el ejercicio y dormir bien por las noches.

Durov tuvo sus dos primeros hijos con una novia mientras aún dirigía VK, en 2009 y 2010. Fue en esa época cuando, según él, comenzó a donar esperma a AltraVita.

Posteriormente, tuvo tres hijos, nacidos en Rusia entre 2013 y 2017, con Irina Bolgar, una abogada que ahora reside en Suiza.

Actualmente, están en disputa. Bolgar afirmó haber mantenido una relación con Durov durante una década. Luego, la relación empeoró, según ella, y en 2023 Durov les cortó todo apoyo financiero a ella y a sus hijos, incluyendo la rescisión del contrato de arrendamiento de la que había sido su casa en Ginebra, después de que ella se negara a mudarse con sus hijos a Dubái, según ella. Ese año, Bolgar también presentó una denuncia penal en Suiza contra Durov, alegando que había golpeado al menor de sus hijos en cinco ocasiones. Ella se negó a hacer comentarios sobre la denuncia.

Proceso abierto

En agosto de 2024, el mandamás de Telegram fue imputado por varios cargos en Francia, pero fue puesto en libertad bajo control judicial en espera de juicio, por llegar. Enfrenta 12 cargos graves, que incluyen complicidad en la administración de una plataforma en línea para facilitar transacciones ilícitas (como tráfico de drogas y distribución de material de abuso sexual infantil) y negarse a cooperar con las autoridades judiciales.

Estos cargos son parte de una investigación judicial en curso, pero se entiende que hay pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Tras su detención inicial, fue liberado bajo condiciones estrictas: pagar una fianza de cinco millones de euros, permanecer en territorio francés (inicialmente) y presentarse periódicamente ante la policía.

Si finalmente es declarado culpable de los cargos, podría enfrentar una pena de hasta 10 o incluso 20 años de prisión, dependiendo de los delitos específicos.

El proceso sigue abierto y el fundador de Telegram niega las acusaciones, calificándolas de absurdas y defendiendo que no puede ser responsable de las acciones de los usuarios en su plataforma.