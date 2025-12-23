Zelenski mueve ficha: los borradores de los documentos de seguridad ya están listos

Un visiblemente cansado Volodimir Zelenski espera para recibir al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, en Kiev (Ucrania), el 4 de diciembre de 2025.

Ahora la pelota está en campo contrario. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que todos los documentos clave sobre garantías de seguridad entre Ucrania, los países europeos y Estados Unidos están ya listos, como parte del proceso negociador que, en el mejor de los escenarios, debería poner fin a la ocupación por parte de Rusia, vieja de casi cuatro años. El mandatario tiene prisa en llegar a un acuerdo pronto porque, avisa, Moscú podría llevar a cabo "ataques masivos" durante el período navideño.

"Nuestro equipo negociador regresa de Miami. En mi opinión, ya se había hecho todo lo posible para los borradores iniciales", declaró Zelenski ayer, en su discurso vespertino, tras una reunión del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo. En su intervención detalló reveló que existe un plan de 20 puntos que incluye garantías de seguridad entre Kiev, Bruselas y Washington, incluyendo un documento bilateral independiente con EEUU que requeriría la aprobación del Congreso estadounidense.

Respecto a las amenazas inmediatas a la seguridad, Zelenski enfatizó que la defensa aérea sigue siendo la prioridad para la protección de las comunidades ucranianas los días 23, 24 y 25 de diciembre. "Entendemos que precisamente en estos días, es natural que se lleven a cabo ataques masivos en Navidad", declaró. Por eso, ha ordenado además a los servicios de inteligencia intensificar su trabajo para proporcionar una "imagen clara", después de que Rusia rechazara las propuestas de Alemania y Estados Unidos de un alto el fuego durante las festividades.

Desde que comenzó el periodo de negociaciones, abierto el pasado febrero tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el Gobierno de Vladimir Putin nunca ha aceptado una tregua; EEUU como planteó de inicio una de 30 días, que Kiev sí acató, pero sin contraparte, nunca se llevó a la práctica. Tampoco esta por las fiestas, parece.

Zelenski fue franco y reconoció la escasez de sistemas de defensa aérea, por eso le dan aún más miedo estos posibles ataques. Para abordar esta situación, afirmó, Ucrania está trabajando en un sólido contrato con EEUU para adquirir varias docenas de sistemas Patriot a través de diversos programas.

Kiev responderá

En el ámbito diplomático, pese a todo, continúan las negociaciones con los rusos. "Los estadounidenses continúan las negociaciones con representantes rusos. Mantendrán conversaciones y luego recibiremos sus comentarios. Por nuestra parte, han recibido toda la información", declaró el presidente, señalando que hay ciertos puntos que Kiev no está dispuesto a aceptar aún.

Zelenski advirtió de que Kiev responderá "de forma totalmente lógica" si Rusia no se compromete seriamente con las negociaciones para poner fin a la guerra de casi cuatro años, tras la reunión del Estado Mayor. "Revisamos la situación en el frente, en todos los sectores, en detalle", declaró.

Añadió que las fuerzas rusas han aumentado significativamente la intensidad de sus ataques en las últimas semanas, alegando que esto también ha provocado mayores pérdidas rusas. "Seguiremos manteniendo esta dinámica: si los rusos no se comprometen con total seriedad con el proceso de negociación y destinan sus recursos a prolongar y expandir la guerra, responderemos de forma totalmente lógica, con nuestras acciones", declaró.

Zelenski indicó que la reunión también incluyó sesiones informativas sobre sus propios "ataques profundos", así como sobre las necesidades y el aprovisionamiento de las fuerzas de defensa. También se abordó el estado de la defensa aérea, incluyendo la "cobertura de defensa aérea del frente y nuestras regiones", en particular Odesa. Mientras tanto, se han presentado varios candidatos para el puesto de comandante del Comando Aéreo Sur y se están "tomando decisiones" que no detalló.

"Lento avance"

Rusia, por su parte, reconoció ayer tarde un "lento avance" en las negociaciones con EEUU para una paz y llamó a la Casa Blanca a contrarrestar "más activamente" los intentos de abortar ese proceso. "Se observa un lento avance. Va acompañado de los intentos extremadamente dañinos y maliciosos de un influyente grupo de países de torpedear esos esfuerzos, de descarrilar el proceso diplomático. Esto hay que contrarrestarlo", dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, durante una intervención en el club de debate Valdái, seguida por EFE

Riabkov llamó a "la Administración estadounidense a contrarrestar más activamente" esos intentos. "Es un hecho que cada vez que se produce una dinámica positiva en nuestro diálogo con EEUU, se adoptan extraordinarios esfuerzos por parte de Kiev y de sus patrocinadores europeos de obstaculizarla", denunció el responsable ruso, según las agencias locales.

Subrayó que Moscú está dispuesto a seguir negociando según los marcos establecidos por los presidentes ruso, Putin, y estadounidense, Trump, en la cumbre de agosto pasado en Alaska. "Los líderes lo establecieron y mantienen completamente su actualidad", recalcó Riabkov.

El diplomático subrayó que Moscú no aceptará un "alto el fuego provisional", sino "un cese de las acciones militares en el marco de un acuerdo que garantice la solución de los problemas que son la causa original de este conflicto" y que respete la inclusión en la Constitución rusa de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022.

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, aseguró el domingo que Rusia mantiene su "pleno compromiso" con el logro de la paz en Ucrania tras las reuniones entre representantes de Washington y Moscú en Florida.

Así está el frente

Al proporcionar información actualizada sobre la situación en el frente, el presidente ucraniano afirmó que la situación en Pokrovsk se mantiene sin cambios, con aproximadamente 1.100 soldados rusos dentro de la ciudad, mientras que las fuerzas ucranianas han avanzado aproximadamente medio kilómetro en Kupyansk.

También confirmó que 52 civiles y 13 militares ucranianos fueron hechos prisioneros por las fuerzas rusas en una aldea fronteriza de la región de Sumy, señalando que las fuerzas ucranianas se abstuvieron de utilizar artillería para evitar bajas civiles.

Zelenski describió, además, un marco de seguridad de tres niveles para el futuro: un ejército financiado de 800.000 efectivos, la pertenencia a la UE y a la Coalición de Voluntarios que involucra a 30 países para garantizar la seguridad aérea, terrestre y marítima.

Horas antes, las autoridades rusas informaron que la explosión de un coche bomba en el sur de Moscú mató al teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Kiev no ha emitido declaraciones directas sobre el asesinato.