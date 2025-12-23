Un tercio de los solicitantes de la eutanasia murió esperando la tramitación

Un total de 905 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en 2024, año en el que se finalizaron 929 procesos, de los que a 426 (45,86 %) les fue concedida la eutanasia, pero 308 personas (33,15 %) fallecieron durante el proceso de tramitación antes de que se resolviera su petición.

Además, 141 solicitudes (15,18 %) fueron denegadas y 54 personas (5,81 %) revocaron su decisión de forma voluntaria, según los últimos datos del Informe Anual 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que ha publicado este martes el Ministerio de Sanidad.

Desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir, de las que 1.123 (46 %) terminaron en una prestación efectiva