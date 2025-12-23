Clinton señala que "alguien está siendo protegido" en el 'caso Epstein' ante las trabas del Gobierno para publicar las imágenes y pide que salgan todas a la luz

El caso Epstein sigue -y seguirá- trayendo cola en EEUU, y fuera del país, durante un tiempo indeterminable, pero seguro que considerable. Y más si las filtraciones y publicaciones de información relacionada con el caso (fotos, cartas, vínculos y conexiones) siguen saliendo a la luz.

Sin embargo, y pese a que en su día -hace menos de un año- Trump aseguró que llegaría hasta el final en este asunto, parece que poco a poco va arrepintiéndose en cierta medida. Con eufemismos, sin decirlo abiertamente pero poniendo trabas cada vez menos disimuladas, parece que el presidente de EEUU tiene cierto recelo a revelar según que información.

Esta idea la deslizó Bill Clinton este lunes tras la publicación de varias imágenes en las que aparece él mismo junto a una mujer en un jacuzzi. Y es que Clinton defiende que se publiquen todos los documentos de forma completa, sin importar si él sale o no. Sin embargo, el Gobierno de EEUU, concretamente Departamento de Justicia, parecen estar poniendo algunos problemas en dicha publicación.

"La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein impone al Departamento de Justicia la clara obligación de presentar el expediente completo, como la población exige y merece. Sin embargo, lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta la fecha, y la forma en que lo ha hecho, deja algo claro: alguien o algo está siendo protegido", aseguró el portavoz de Clinton, Angel Ureña.

Estas declaraciones se enmarcan justo después de que Trump dijera que no le gustan esas imágenes, según la cadena de televisión CBS. "No me gusta que se muestren las fotos de Bill Clinton. No me gusta que se muestren las de otras personas, creo que es algo terrible. Él es un gran tipo, puede gestionarlo pero seguramente hay fotos de otras personas que conocieron de forma inocente a Epstein hace años, como banqueros y abogados muy respetados".

Asimismo, señaló que simplemente aparecer con Epstein en una foto "puede arruinar la reputación de personas inocentes". Y señaló que el condenado por abusos sexuales y tráfico de menores estaba "por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después" incluso pueden aparecer "en alguna imagen porque estaban en la misma fiesta".

Estas palabras de Trump están levantando cierta controversia, ya que están siendo algunos de los presuntamente implicados en esas imágenes, como podría ser el caso de Clinton, los que animan a la justicia a publicar todo, y en cambio, está siendo el Gobierno norteamericano el que se opone a revelar algunas informaciones e imágenes. De hecho, recientemente el Departamento de Justicia retiró una decena de fotos del caso, estando Trump presente en alguna de ellas.

Desde el Departamento de Justicia señalan que la retirada de esas imágenes responde a peticiones de víctimas y aseguran que Donald Trump no ha tenido nada que ver en ello. En cualquier caso ha asegurado desconocer "quién, qué o por qué" hay detrás de esos impedimentos. "Sí sabemos esto: no necesitamos tal protección. En consecuencia, instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia, mencione o contenga fotografías de Bill Clinton", señaló el comunicado emitido por Clinton.

"La negativa a hacerlo confirmará la sospecha generalizada de que las acciones del Departamento de Justicia hasta la fecha no tienen que ver con la transparencia, sino con la insinuación de utilizar archivos selectivos para insinuar irregularidades en relación con individuos que ya han sido absueltos repetidamente por el mismo Departamento de Justicia, durante muchos años, bajo presidentes y fiscales generales de ambos partidos", zanjó.