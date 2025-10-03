Rusia da un lavado de cara a sus súper misiles para superar los sistemas de defensa Patriot de Ucrania

Problemas importantes para Ucrania. Rusia ha actualizado el software de guía y control de sus misiles balísticos Iskander y Kinzhal con la intención de superar a los sistemas de defensa Patriot que Kiev ha recibido por parte de EEUU.

Y, según publica el Financial Times, los datos apuntan a que el país presidido por Vladímir Putin está logrando ese objetivo, ya que desde que los misiles rusos experimentaron ese 'lavado de cara', la tasa de interceptación por parte de los Patriot ucranianos se ha desplomado.

En concreto, la tasa de destrucción balística de Ucrania ha pasado de un 37% en el mes de agosto a tan solo un 6% en septiembre. Así lo han señalado ucranianos y occidentales al mencionado medio de comunicación.

El motivo es que tras la actualización del software de los Iskander y Kinzhal, los misiles que llegan a Ucrania vuelan con un perfil convencional de trayectoria, pero llevan a cabo bruscas inmersiones finales y desplazamientos laterales.

Esos nuevos movimientos de los misiles rusos, al parecer, están logrando deshabilitar el rastreo del radar y, en consecuencia, reducir de forma considerable la efectividad de los sistemas de defensa Patriot.

Este incremento de la capacidad destructiva por parte de las fuerzas rusas llega en un momento muy delicado, pocos meses antes de que se inicie el invierno, en el que la demanda energética para hacer frente al frío se dispara.

Probablemente, Rusia utilizará esa nueva superioridad de los misiles balísticos Iskander y Kinzhal sobre los sistemas de defensa Patriot para atacar la infraestructura energética crítica ucraniana.

Los funcionarios occidentales consultados por el Financial Times señalan que la solución para recuperar la tasa de destrucción balística anterior a la actualización de software de los misiles rusos sería acelerar el ciclo de adaptación de los sistemas de defensa. Ello consistiría, entre otras cosas, en modificar el software ucraniano tanto en lo referente al procesamiento del radar como en las las leyes de guía de los interceptores.