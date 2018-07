The Curvy Fest: el festival contra la gordofobia para la gente de habla hispana

Así como los fanáticos de los tatuajes y los cómics tienen convenciones, nosotros quienes somos de tallas grandes también.

Esta convención me pareció maravillosa desde que supe se estaba gestando, no solo por lo completa, sino por la seriedad de su organizadora y el cuidado impecable, así como el amor con el que se estaba haciendo todo, preparándose con gente especializada en cada cosa de la industria. Eso habla y mucho de quien es Melina Alarconi, el cerebro tras esta reunión de hombres y mujeres de tallas grandes de habla hispana que en algunas semanas tendrá a lugar en Cancún, México.

Melina es la Directora de Generose, la primera firma de alta costura mexicana para mujeres de tallas grandes, con una confección y proyección impecable en las pasarelas de tallas grandes de mayor prestigio del mundo, así que quise saber de boca de la misma Melina de qué se trataba esta convención y que actividades se realizarían, entre otras cosas...

Melina cuéntanos ¿Qué es el Curvy Fest?

Es un festival body positive, un evento que además de tener la parte de la diversión también tiene la parte educativa para el empoderamiento a través de talleres, paneles y conferencias, por su puesto también tenemos la parte que es arte y moda.

¿Cómo nace?

De la necesidad de tener un espacio libre de estigmas, o rechazo.

¿De que día a que día será? ¿Dónde y cuáles son las actividades confirmadas hasta ahora?

Son tres días de actividades, del 28 al 30 de septiembre. Las actividades que hasta ahora tenemos confirmadas son: fiesta de playa, foro de empoderamiento y expo, cierre de actividades con la ceremonia de reconocimientos y pasarela. Vamos a incorporar un par de actividades más que las estaremos anunciando la próxima semana una vez hayamos definido la logística, pero son súper interesantes porque involucra a los deportistas y a los estudiantes de diseño.

¿Cuáles son tus expectativas con este mega evento?

Que The Curvy Fest sea a modo de convención donde no solo encuentren diversión, sino conferencistas que nutran el conocimiento, además hacer mucho networking entre modelos, diseñadores, marcas y asistentes en general, ya que abre la posibilidad de alianzas comerciales. Por otro lado dejar algo positivo a la sociedad, que los prejuicios y estigmas disminuyan.

¿Cuál es la expectativa de asistencia de este evento?

Es nuestra primera edición, esperamos tener alrededor de 500 asistentes entre los 3 días de actividades.

¿Cómo van a integrar al público anglosajón y al público latino?

Tenemos panelistas bilingües, además de traducción simultánea durante las conferencias, ya sea del español al inglés o viceversa. En cuanto al resto de las actividades, Cancún ha sido por excelencia el destino turístico favorito en México, así que somos una ciudad transcultural.

Hablando de gordofobia Melina, ¿cómo ves este tema en México?

Es de lo mas normalizada, la mayoría de las personas no percibe las micro agresiones, es algo fuertísimo que está en cualquier ámbito, moda, social, e incluso hasta la medicina.

Ya que estamos también hablando de moda, me gustaría hacerte algunas preguntas al respecto: ¿Qué opinas de usar lo que nos provoque, a pesar de que nos pueda quedar mal?

Creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada persona, si tú te sientes cómoda buscando ropa que resalte esa parte que te encanta de ti y disimular aquello que no te guste, me parece genial. Por otro lado, si eres de las chicas que dice "fuck flatering" pues me parece maravilloso porque eres una persona feliz y que no necesitas la aprobación de nadie. Hay que vestir lo que nos guste a nosotras y nos haga sentir plenas. Tenemos esta idea de que "solo X o Y" prenda nos viene bien, pero en realidad es porque nos han normalizado el esconder el cuerpo gordo. Hay que dejar de ver los cuerpos con morbo y aceptar que son diversos, así como las personalidades.

Como diseñadora, ¿por qué crees que la latina está obsesionada en lucir embutida en sus ropas?

No creo que sea obsesión, pero si no hay de tu talla y te gusta la prenda, pues seguro que quedará muy justo. Necesitamos más moda, más opciones.

¿Qué crees que necesita tener o entender la mujer latina de tallas grandes para avanzar en el marketing de la moda, así como en el diseño per se?

Al nicho plus size se le trata como mercado de segunda, como tal no hay mucho esfuerzo por parte de la industria de la moda en mejorar las opciones. Así que debemos incentivar a los estudiantes para que desde que estudian puedan tener la posibilidad de aprender el patronaje en cuerpos con volúmenes. Como mujer plus size, puedo darle valor a mi dinero y comprar aquellas marcas que me representan y ofertan mi talla.

Para ti como diseñadora, ¿cuál es tu must al vestir?

La comodidad y funcionalidad, además de atemporal, no me imagino estar todo el día vistiendo algo incomodo o poco funcional, o que pase de moda en dos días.

Finalmente, para quienes deseen asistir y/o participar en el "The Curvy Fest" por favor indícanos cómo.

Pueden visitar nuestro sitio oficial TheCurvyFest.com para la compra de boletos vía online, para grupos pueden hacer llegar un correo a marketingyventas@TheCurvyFest.com, si desean participar como diseñadores o patrocinadores pueden enviarnos un correo a info@TheCurvyFest.com

Tenemos una cita este 28 de Septiembre en Cancún. ¡Ahí nos vemos!