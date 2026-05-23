Miguel Ángel Rodríguez publica este tuit sobre Sánchez y Adrián Barbón no se deja nada en el tintero con su reacción

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en una imagen de archivo.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha protagonizado una de las polémicas de la semana al compartir un tuit muy polémico contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que aseguró que él seguirá los pasos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El exdirigente del Gobierno fue imputado el pasado martes por parte del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el rescato de la aerolínea Plus Ultra.

En el auto, el magistrado aseguró que Zapatero es el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Pero la polémica se ha producido con el mensaje que Miguel Ángel Rodríguez ha publicado este jueves y que tiene que ver con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá'lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá'lante...", aseguró en el tuit.

La respuesta de Barbón

Después de ver el mensaje del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha reaccionado desde su perfil oficial en la red social X con cuatro frases rotundas.

"Esto es muy, pero que muy grave. El jefe de Gabinete de una presidenta autonómica amenazando, porque no se puede decir ni entender otra cosa, al presidente del Gobierno de España", ha asegurado.

Para Adrián Barbón, el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez "no es respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la Democracia". "Es atentar contra ello", ha criticado.

Una polémica total

Las palabras del jefe de Gabinete de Ayuso han levantado una gran polvareda, con reacciones de políticos, pero también periodistas como Jesús Maraña, que no ha dudado en decirle algo a Miguel Ángel Rodríguez.

"Cada vez que este tipo, con cargo público, amenaza sin pudor con sus “p’alante”, la salud democrática da un paso atrás. Es el mismo que amenaza a medios y periodistas, que se burla en el Supremo del periodismo y admite que expande bulos. Y no pasa nada", ha replicado en redes sociales.

El presentador Iñaki López también ha hecho hincapié en el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, asegurando que "el PSOE y el Gobierno sospechan que el PP ha tenido acceso a detalles secretos de la investigación contra Zapatero".