Vincent Delecroix, filósofo: "No queremos ver a los migrantes como personas singulares. Son simplemente personas que se están muriendo"

El filósofo francés Vincent Delecroix (París, 56 años) acaba de estrenar Naufragio, una novela recién traducida al español en la que recrea el hundimiento real de una embarcación en el Canal de la Mancha en noviembre de 2021, en el que murieron 27 migrantes. Según cuenta en conversación con El País, las grabaciones de las llamadas de auxilio de las personas que se encontraban a la deriva y la indiferencia de la operadora, que no prestó la ayuda necesaria, ha sido su materia prima.

En una entrevista en Madrid, Delecroix repite su concepción de "orilla", donde cree que no encontramos los europeos: "Escuchamos continuamente hablar de naufragios, de muertos, de desaparecidos. Creo que llega un momento en que ya no conseguimos escuchar realmente". La operadora encarna justamente esta posición.

Pero al intelectual, lo que le interesa realmente no es presentar a la operadora como un "monstruo", sino reflexionar en por qué se ha convertido en rutina. "Lo primero que me propuse al empezar a escribir fue suspender cualquier juicio moral sobre este personaje, porque la condena moral es demasiado fácil", sostiene. Y aunque "ella es culpable de muchas cosas, lo importante era mostrar que esta mujer no es una excepción".

Según ha podido recoger el autor, durante el naufragio real, las llamadas de auxilio se producen mientras la embarcación navega entre aguas francesas y británicas y las autoridades de ambos países discuten quién debe intervenir. "Hubo una especie de malentendido sobre en qué lado de la frontera estaban". Entre una explicación y otra, nadie les prestó socorro.

"Lloramos mucho por las víctimas, mostramos lágrimas, pero en realidad no hacemos nada", explica, contundente, el filósofo, que insiste en que su lector se sienta "incómodo". "La operadora está al final de la cadena, pero el naufragio empieza mucho antes, cuando esas personas fueron expulsadas de sus casas o huían del hambre", dice.

Asimismo, su obra quiere hablar de la forma en la que empleamos el lenguaje de la migración. En ella, quienes llaman para pedir auxilio "apenas tienen nombre, son 'los migrantes' o 'los que se hunden". "Son simplemente personas. Personas que se están muriendo. Y eso es todo", termina Delecroix.

"Ahora ya no hay simpatía. Las muertes continúan en el Mediterráneo o en el Canal de La Mancha, pero ya casi han desaparecido del espacio público. Nadie habla de ello”, insiste. "Ni siquiera se pueden ver imágenes. Es como un apagón", incide.