Llegan al aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla

Los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado a las 13.00 al aeropuerto de Barcelona en un vuelo procedente de Ankara (Turquía). Tal y como estaba previsto, aterrizan cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Entre los activistas están la secretaria de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, Masmi, y la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos.

Los activistas han empezado a salir pasadas las 13.30 horas por las puertas de la zona de llegadas de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ante unas 200 personas que se han agolpado con banderas de Palestina y pancartas que les daban la bienvenida. Entre el tumulto de personas se encontraba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y el eurodiputado Jaume Asens.

La organización explicó este viernes que entre sus miembros detenidos se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también explicó este viernes que 4 de los cerca de 40 españoles de la flotilla han necesitado atención médica.

De hecho, la vuelta de los activistas estaba prevista para el viernes pero se aplazó a este sábado porque se les sometió a pruebas médicas en Turquía, tras ser deportados por Israel.

Según se puede observar en las imágenes compartidas por RTVE, durante la llegada de seis miembros de la Flotilla al aeropuerto de Bilbao se han producido momentos de tensión. Un familiar ha intentado acercarse a uno de los miembros de la organización y la Ertzaintza lo ha evitado. Esto ha encendido la mecha y ha provocado cargas policiales entre los que se encontraban en el aeropuerto, los miembros de la Flotilla recién aterrizados en España y la policía regional.