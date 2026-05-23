Más Madrid ya piensa en las elecciones de 2027 y se pone a punto para la primera tanda de las primarias

Más Madrid afronta unas primarias más cómodas de lo que parecía. Esta semana, según confirmaron fuentes del partido a El HuffPost, la ministra de Sanidad, Mónica García, y Emilio Delgado llegaron a un acuerdo y enterraron el hacha de guerra.

Según publicó El HuffPost, ambos han acordado los siguientes pasos: Mónica García volverá a ser la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid y Emilio Delgado será el representante de la formación en el Congreso de los Diputados.

La lista planteada para las primarias irá en primer lugar García, en segundo, Manuel Bergerot y Delgado será el número tres, acordando abandonar al política autonómica para ir a la Cámara Baja, de cara a los próximos comicios generales previstos para 2027.

Primera parada: las primarias

Aunque parecía que ambos iban a enfrentarse por el liderazgo, han terminado uniendo fuerzas. Aunque fuentes del partido aseguran que "es pronto para hablar de números", ya están poniéndose a punto para las primarias.

Será en el próximo mes de julio cuando se sepan los resultados y se oficializará o no la candidatura de Mónica García para intentar hacer frente al liderazgo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la región.

Más Madrid ha confirmado este sábado que ya se conocen los miembros que van a conformar el Comité Electoral para la primera tanda de las primarias de la formación política.

Y el Comité Electoral queda de la siguiente manera:

Gabriel Ortega: Equipo Coordinador

Nerea Dolado: Cartera de Organización

Icíar García: Cartera de Organización

Javier Padilla: Mesa Regional

José Manuel Sánchez: Comunicación

Isabel Santamaría: Equipo Operativo Jurídico

Marianela Clinaz: Comité de Garantías

Quique Antolín: Asamblea distrital

Gumersindo Ruiz: Asamblea municipal

Sharim Valdivia: Asamblea sectorial

Amanda Rodríguez: Asamblea sectorial

"Recuperar la progresividad"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, anunció este viernes que presentará una propuesta de reforma fiscal para que el sistema de impuestos de la Comunidad de Madrid "recupere la progresividad que mandata la Constitución" y responda "al principio de que quien más tiene, paga más".

Esta iniciativa de Más Madrid tendrá tres ámbitos de intervención: los impuestos a la renta de quienes ganan más de 100.000 euros al año, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Entre sus prioridades, figuran la construcción de vivienda pública, el refuerzo de la Atención Primaria y la ampliación de la red pública de escuelas infantiles.

"La falta de inversión es la que está dando argumentos a la extrema derecha para plantear problemas políticos en España como una competición por recursos escasos. El abandono de nuestros servicios públicos por parte del Partido Popular es la gasolina de la prioridad nacional de Vox. Madrid necesita un cambio, no necesita un cambio cosmético, necesita un salto cualitativo y un cambio de escala", ha insistido.