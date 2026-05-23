Polémica por la pancarta que se ha visto durante la manifestación contra Sánchez en Madrid

Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad".

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, en la denominada 'Marcha por la dignidad', convocada por Sociedad Civil Española y a la que se han sumado Vox y el PP. Pero ha habido un momento que está generando polémica en cuestión de minutos.

La creadora de contenido Carla Galeote ha compartido en un mensaje en redes sociales la imagen que las cámaras de Europa Press han captado durante un momento de la manifestación.

Además de pancartas con mensajes críticos con Sánchez, pidiendo su dimisión, elecciones anticipadas, e incluso, algunos de ellos, su detención, hay quien ha ido un paso más allá.

Aunque también se ha visto alguna que otra bandera preconstitucional durante todo el recorrido, como se ha podido ver en el momento que increpaban a un periodista de TVE y le impedían hacer su trabajo, también ha habido un cartel en defensa de Francisco Franco que ha encendido a muchos.

Se trata de una pancarta muy grande, que no pasa desapercibida y que, además de salir una imagen del difunto dictador, también aparece un mensaje bastante sorprendente: "General Franco. Gracias por las cuatro décadas de seguridad, tranquilidad, amor y disciplina. Viva España", reza el texto.

El cabreo ha sido generalizado y la creadora de contenido Carla Galeote no ha dudado en criticar la escena en una manifestación que ha contado con la presencia de representantes del Partido Popular, Vox y Se acabó la fiesta.

"Esto es de hoy, en Madrid, en una manifestación en contra del gobierno apoyada por PP, VOX y SALF", ha señalado en la primera parte del tuit, antes de reconocer que "en una democracia de verdad esta señora estaría detenida".

"Libertad de expresión no es reírse de los miles de asesinados que duermen en cunetas por culpa de los fascistas. Basta", ha denunciado en el tuit que suma cientos y cientos de me gusta en cuestión de minutos.

Piden la dimisión de Sánchez

La marcha ha sido secundada por unas 40.000 personas, según la Delegación el Gobierno en Madrid, y por 80.000 según los organizadores. Una manifestación en la que se ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y a la que han ido rostros conocidos como Santiago Abascal o Alvise Pérez, entre otros.

El líder de Vox no ha estado solo, ya que ha estado acompañado por el eurodiputado Jorge Buxadé y la portavoz en la Asamblea e Madrid y dirigente nacional Isabel Pérez Moñino, entre otros.

¿Y el PP? Pues también ha estado presente. Ha sido Alicia García, que ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas, la que ha acudido, justificando la ausencia de Alberto Núñez Feijóo por asistir al Congreso del PP de Baleares.