7 consejos para llevar a tu perro de forma segura en coche
7 consejos para llevar a tu perro de forma segura en coche

Los ha compartido la cuenta @mariavetican en Tiktok y los clasifica según el tamaño del can.

Perros pequeñosEl transportin debe ser rígido y colocado en en el asiento trasero. Debe ir bien sujeto con
el SRC (Sistema de Retención Canina)

Perros pequeñosNo se puede sujetar el transportín con el cinturón ni encajarlo tras el asiento delantero.Getty Images
Perros medianosDeben ir en los asientos traseros.Getty Images
Perros medianosTienen que ir con un arnés específico testado en laboratorios.Via Getty Images Andrey Popov
Perros grandesTiene que ir en el maletero con un sistema de retención como un arnés asegurado a anclajes lo más cercanos al respaldo y más cerca del suelo del coche.
Perros grandesTransportin transversal a la marcha pegado a los respaldos traseros y bien asegurados de forma que no se muevan hacia ningún lado. También es recomendable poner una placa de algún tipo de corcho entre el respaldo y el transportin para amortiguar el impacto .Getty Images
Perros grandesLas vallas metálicas y textiles no suelen funcionar bien, unas veces porque no tienen resistencia, otras porque son muy lesivas para el perro.Getty Images
