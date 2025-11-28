Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Avisan de la llegada de la peste porcina africana a España: detectados dos casos en Cataluña por primera vez en tres décadas
El Gobierno ha confirmado dos positivos detectados en dos jabalíes hallados muertos el pasado 26 de noviembre en Bellatera (Barcelona).  

Dos jóvenes granjeros guiando un gran cerdo Tamworth en un campo fangosoGetty Images

La peste porcina africana llega a España. El Gobierno ha alertado sobre su presencia a través de un comunicado, donde ha confirmado que dos jabalíes hallados muertos han dado positivo en esta enfermedad. El foco, notificado por los servicios oficiales de Cataluña, ha sido comunicado a la Unión Europea (UE) y a la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Cabe destacar que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por el consumo de productos derivados de ellos. Sin embargo, al ser considerada de categoría A por la Unión Europea, los Estados miembros deberán adoptar algunas medidas para su control y erradicación en las zonas afectadas. 

Se trata de la primera vez que se detecta esta enfermedad en España desde hace casi tres décadas. Concretamente desde noviembre de 1994. Desde el ministerio han pedido que se extremen "todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales". También han pedido que se notifique a las autoridades cualquier sospecha que se detecte, tanto en los jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino. 

Qué es y cómo se transmite la peste porcina africana

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica— causada por un virus de la familia Asfarviridae, género Asfivirus— muy contagiosa que afecta a los cerdos, tanto domésticos como silvestres, lo que genera no solo grandes pérdidas productivas en el sector y la industria cárnica, sino que además provoca enormes pérdidas económicas debido a su alto índice de mortalidad y las medidas que deben tomar para intentar controlarla y erradicarla. 

Uno de los motivos por los que es tan peligrosa es debido a su facilidad para trasmitirse, pues en apenas dos-cuatro días se puede trasmitir a otros a través de la saliva, orina, heces, secreciones nasales e incluso por el mismo aire que respiran. 

