La UE declara 91 municipios de ocho comarcas catalanas como zona infectada por peste porcina africana

Un cartel de acceso restringido por el brote de peste porcina cuelga de la valla de una granja de cerdos en Orista, al norte de Barcelona, el 3 de diciembre de 2025.

La Unión Europea (UE) ha delimitado la zona afectada por la aparición de la peste porcina africana en España a ocho comarcas de la provincia de Barcelona, que estarán sometidas a una serie de restricciones hasta el 28 de febrero de 2026.

Así figura en una decisión de ejecución de la Comisión Europea publicada este jueves en el Diario Oficial de la UE (que puedes leer completo al final de este artículo), relativa a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con la peste porcina africana en España.

Las zonas donde se aplicarán medidas especiales de control de la enfermedad abarcan municipios de las comarcas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages, según el anexo del documento. Son un total de 91 municipios los que quedan dentro del radio de acción.

España establecerá de forma inmediata una zona infectada de la peste porcina africana que incluirá, como mínimo, esas áreas hasta febrero de 2026.

La Comisión ha destacado la importancia de aplicar lo antes posible las medidas urgentes de control para evitar la propagación del virus, a la espera del dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que revisará la decisión en su próxima reunión.

Cómo funciona la cadena legal

Cuando se confirma un brote de dicha enfermedad, las normas europeas prevén el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y productos de origen animal obtenidos de ellos.

Las restricciones también incluyen la prohibición de los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos desde las áreas que figuran en el anexo hacia otros Estados de la UE y países terceros.

España informó a la Comisión de la situación actual en su territorio tras la confirmación de un brote de peste porcina africana en dos jabalíes en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre, en un área anteriormente libre de la enfermedad.