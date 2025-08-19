Alejandro Flores, educador canino: "Si no quieres que tu perro destroce tu casa, ojo a los juguetes"

Si tu perro te está destrozando la casa, es posible que haya algo que no estés haciendo bien. Uno de los posibles motivos puede estar relacionado con los juguetes que le estás comprando. Porque resulta que hay ciertos juguetes que no deberías darle porque le generan malos hábitos.

Lo cuenta el tiktoker Alejandro Flores (@flores_educacion_canina) en su canal. Este experto explica que, a veces, algo que parece “inofensivo” puede crearle unas malas costumbres a tu perro que luego te va a resultar muy difícil quitárselas.

Flores da pistas en esta red sobre cómo educar a tu perro desde pequeño: "Si tienes un perro que es hiperactivo y no para de estar quieto en casa, deja de comprarle, por ejemplo, juguetes como los peluches de los niños". Flores dice, por ejemplo, que "si le das a tu perro peluches desde pequeño, de mayor te morderá los cojines".

Otro ejemplo es el juguete que consiste en la típica pelota con una cuerda, que, si se lo compras de pequeño, "de mayor moderará las correas por la calle", afirma este tiktoker. Es decir, que si le das cosas que son "de tu casa" desde que es cachorro, cuando crece te destrozará "plásticos, cuerdas... cualquier material que esté en tu casa y que se lo des de pequeño hará que te mayor te reviente la casa", añade Alejandro Flores.

En conclusión, la clave es que si fomentas un comportamiento en tu mascota desde pequeño, como el convertirla en un lugar de juego; de mayor, te la destrozará y estará hiperactivo en ella. Así que esta reflexión de Flores nos invita a informarnos mejor cuando cogemos un cachorro sobre cuáles son los juguetes apropiados para él.