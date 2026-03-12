Los científicos llevan 130 años sin resolver cómo los gatos caen siempre de pie: un nuevo estudio que lanzó gatos desde un metro de altura ofrece nuevas pistas

Uno de los grandes misterios que rodean a los gatos es por qué siempre parecen caer de pie. El debate lo planteó en el año 1894 el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey, quien, a través de unos rudimentarios vídeos, demostró que, al caer, los gatos tenían la capacidad de enderezarse en aire.

Más de 130 años después de esa observación de Étienne-Jules Marey, la ciencia ha tratado de acercar la respuesta a ese enigma a través de un estudio que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica The Anatomical Record.

Tal y como recoge The New York Times, el fisiólogo de la Universidad de Yamaguchi (Japón) y autor principal de la investigación, Yasuo Higurashi, ha señalado que uno de los aspectos que hacen más difícil encontrar una explicación a esa característica de los gatos es que la anatomía de estos animales no ha sido estudiada de manera detallada.

Para ponerle solución a esa ausencia de conocimiento, Higurashi y su equipo de científicos han examinado diferentes segmentos de la columna vertebral de gatos utilizando cadáveres donados.

Por otro lado, los investigadores también han llevado a cabo una serie de experimentos dejando caer a dos gatos vivos desde una altura de aproximadamente un metro. "Para evitar lesiones, colocamos un cojín grueso y suave en el lugar de aterrizaje", ha subrayado al respecto el autor principal del estudio.

Flexibilidad extrema en las vértebras torácicas superiores de los gatos

Aunque la investigación no arroja una respuesta definitiva sobre por qué los gatos caen siempre de pie, sí que aporta una información muy importante que está íntimamente relacionada con ello: las vértebras torácicas superiores de la columna vertebral de los gatos son extremadamente flexibles. "La columna torácica del gato puede girar como nuestro cuello", ha asegurado Higurashi.

En ese sentido, el estudio apunta a que los gatos son capaces de girar de forma muy veloz la parte superior de su torso flexible para mirar hacia el suelo, un movimiento que les permite ver y girar correctamente el resto de su cuerpo para adaptarse a la caída.