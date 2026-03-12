Los carteles que cuelga en la cocina reflejan la realidad de compartir piso: "Alguien se levantó de buenas"

Si ha habido un gran drama este año en España es el de la vivienda. Los jóvenes (y no tan jóvenes) cada día ven más dificultades de acceso a la vivienda, tanto para la compra, como para alquilar un piso o habitación sin que suponga un gran porcentaje del salario mensual.

En los últimos diez años, el precio de la vivienda ha subido un 78%, mientras que en los últimos cinco, un 24%, según el estudio Variación acumulativa de la vivienda en España de 2024, de Fotocasa. En algunas zonas ha ascendido hasta un 150%.

Por ello, la primera opción que una persona toma para independizarse es alquilar un piso o una habitación para convivir con más personas, sean conocidas o desconocidas (como es en muchos casos). Ahí empieza la llamada convivencia, un mundo aparte del que seguro se escribirían muchos libros. Según un informe de Idealista, el precio medio de alquiler desde otoño de 2025 ronda los 14,5 euros por metro cuadrado, unos datos de máximos históricos.

Compartir piso es otro drama

Se han viralizado unos carteles que ha colgado una persona a sus compañeros de piso y ha llamado la atención la forma de hacerlo. "Nos despertamos de buenas hoy", ha escrito el usuario de X @putacerezabomba. Y no es para menos.

En uno de los armarios de la cocina había un cartel que rezaba lo siguiente: "La balleta se escurre después de usarla, no se deja llena de mierda". En la pared de la cocina había otro sobre los platos: "En el escurreplatos, al igual que se ponen, se quitan cuando están secos, no se dejan ahí".

El último cartel decía: "La mesa se limpia cada vez que se mancha, no se deja la mancha en la mesa de recuerdo". La convivencia tiene este tipo de situaciones, sobre todo cuando no hay orden y limpieza.

En cuanto a reacciones, muchos lo han entendido: "Son cosas de sentido común, no deberían ni de decirtelo". "Te juro que estoy a un paso de esto", ha expresado el usuario @_lemonylemon.