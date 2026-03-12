La 'vuelta' a la Luna ya tiene fecha: el 1 de abril

La NASA ha anunciado la nueva fecha prevista para el despegue de su misión Artemis II, que volverá a llevar tripulación a las cercanías de la Luna medio siglo después. Será el miércoles 1 de abril.

La agencia estadounidense confirma que ya ha solucionado los fallos que provocaron el aplazamiento del despegue, inicialmente previsto para febrero y tras haber "considerado los desafíos" en la revisión del plan de vuelo.

"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", ha anunciado en en una rueda de prensa este jueves la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El cohete y la cápsula fueron desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, ha detallado la alto cargo de la agencia durante su comparecencia de prensa.

La misión encabezada por la nave Artemis II llevará a cuatro astronautas, tres hombres y una mujer, hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

Los elegidos por la NASA para este vuelo tripulado son:

El comandante Reid Wiseman.

El piloto Victor Glover.

La especialista de misión Christina Koch de la NASA.

El especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

El objetivo, adelantado por la NASA en la presentación del proyecto, es llevar a sus tripulantes durante casi diez días a una misión alrededor del satélite en la que explorarán la cara oculta y tomarán numerosas fotografías para conocer mejor la Luna.

La misma servirá, especialmente, para sentar las bases para un futuro aterrizaje sobre suelo lunar, fase que se espera tenga lugar en 2027 si no surgen más contratiempos en un calendario que ya se ha visto modificado varias veces en sus plazos.