Daron Acemoğlu, Premio Nobel de Economía: "Estoy intrigado por saber qué destruirá a la humanidad antes: la inteligencia de la IA o la estupidez de Trump"

Hay opiniones y opiniones. La de Daron Acemoğlu, premio Nobel de Economía en 2024, tiene especial relevancia. Y este catedrático de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) le teme a dos grandes asuntos en la evolución del ser humano: la inteligencia artificial y Donald Trump.

De hecho, si tiene que elegir solo uno, lo tiene claro: le da más miedo Trump.

Lo ha explicado en una entrevista al diario alemán Der Spiegel, donde plantea un horizonte "turbulento" para la sociedad, de la que dice nunca había visto "un nivel de incertidumbre tan alto".

"De alguna manera, todo está en tela de juicio, las viejas certezas ya no cuentan, las nuevas tecnologías se están catapultando a la escena mundial, el equilibrio geopolítico está en peligro", razona el Nobel de Economía en 2024.

A sus 58 años, Acemoğlu, nacido en Estambul (Turquía) y formado en Reino Unido, es uno de los economistas más reconocidos y celebrados del planeta. El coautor de Por qué fracasan las naciones, escrito a cuatro manos con James A. Robinson, admite su preocupación.

"Tengo curiosidad por ver qué destruirá a la humanidad: la inteligencia de la inteligencia artificial o la estupidez de Donald Trump", plantea. Y, como ya adelantábamos, opta por el magnate estadounidense como principal factor de riesgo cuando le hacen elegir.

Eso no significa que vea la IA como algo inocuo. A su juicio, la inteligencia artificial es "maravillosa" y está llena de virtudes, "pero se está utilizando y desarrollando incorrectamente, como tantas cosas excelentes".

"Si la IA se desarrollara e implementara correctamente, la tecnología podría aportar enormes beneficios. Podría convertirse en una herramienta poderosa para los trabajadores y para nuestra comunicación. Pero nada de esto es probable mientras la tecnología siga en manos de OpenAI y otras grandes empresas tecnológicas", añade con una inquietud que comparten otros especialistas en tecnología y desarrollo social.