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Descubren 118 especies de peces en un rincón casi intacto de la Amazonía: el río que aún guarda secretos
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Descubren 118 especies de peces en un rincón casi intacto de la Amazonía: el río que aún guarda secretos

Un estudio en una de las zonas más remotas de Ecuador revela una biodiversidad extraordinaria… y advierte de que aún queda mucho por descubrir.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Vista aérea de la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas frente a Santarém (Brasil)
Vista aérea de la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas frente a Santarém (Brasil)Ricardo Lima vía Getty Images

En pleno corazón de la Amazonía ecuatoriana, en una zona prácticamente intacta y de difícil acceso, un grupo de investigadores ha documentado por primera vez la existencia de 118 especies de peces en el río Conambo, en la provincia de Pastaza. El hallazgo, anunciado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), convierte este trabajo en el primer inventario completo de la ictiofauna de esta cuenca.

Pero lo más llamativo no es solo la cifra. Es lo que sugiere: que este río, apenas explorado, podría esconder todavía muchas más especies desconocidas.

Un ecosistema que aún no se ha revelado del todo

El estudio agrupa esas 118 especies en siete órdenes y 31 familias, con un claro predominio de los Characiformes y Siluriformes, dos grupos típicos de los ecosistemas amazónicos. También destaca la riqueza de familias como Characidae, Loricariidae y Cichlidae, algunas con especies clave tanto a nivel ecológico como alimentario.

Sin embargo, los propios investigadores lo tienen claro: el inventario está incompleto.

La razón es sencilla. El río Conambo es uno de los entornos más aislados de la Amazonía. Su acceso limitado y la escasa intervención humana han hecho que se mantenga en un estado casi prístino, lo que lo convierte en un auténtico laboratorio natural.

Y en lugares así, la biodiversidad suele ser mucho mayor de lo que se ve a simple vista.

Ciencia… y conocimiento ancestral

Uno de los aspectos más interesantes del estudio no está solo en los datos científicos, sino en cómo se han obtenido. La investigación ha integrado el trabajo académico con los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas Shiwiar y Zápara.

Lejos de ser un simple apoyo, su participación ha sido clave.

Estos pescadores aportaron información sobre especies locales, técnicas tradicionales como el uso del barbasco, cambios estacionales en la pesca y los hábitats donde se encuentran los peces. Un conocimiento acumulado durante generaciones que ha permitido enriquecer el estudio de una forma que la ciencia por sí sola no habría logrado.

Una biodiversidad enorme… y amenazada

El hallazgo en el río Conambo encaja dentro de un contexto mayor: la cuenca amazónica alberga más de 2.400 especies de peces de agua dulce, de las cuales más de 1.000 son endémicas.

Es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Pero también uno de los más amenazados.

La expansión de la agricultura, la explotación petrolera, la minería, la construcción de represas y la sobrepesca están poniendo en riesgo esta riqueza biológica. Incluso en zonas que, como el Conambo, han permanecido relativamente intactas hasta ahora.

Un aviso… y una oportunidad

El descubrimiento de estas 118 especies no es solo una buena noticia científica. Es también un recordatorio de todo lo que aún no conocemos.

En lugares donde apenas ha llegado la actividad humana, la naturaleza sigue funcionando con una complejidad que todavía estamos lejos de entender. Y cada nuevo estudio abre una ventana a ese mundo invisible.

El río Conambo es, en ese sentido, mucho más que un hallazgo puntual. Es una prueba de que la Amazonía aún guarda secretos… y de que el tiempo para protegerlos puede ser más limitado de lo que parece.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

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