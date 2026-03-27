Descubren 118 especies de peces en un rincón casi intacto de la Amazonía: el río que aún guarda secretos

Vista aérea de la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas frente a Santarém (Brasil)

En pleno corazón de la Amazonía ecuatoriana, en una zona prácticamente intacta y de difícil acceso, un grupo de investigadores ha documentado por primera vez la existencia de 118 especies de peces en el río Conambo, en la provincia de Pastaza. El hallazgo, anunciado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), convierte este trabajo en el primer inventario completo de la ictiofauna de esta cuenca.

Pero lo más llamativo no es solo la cifra. Es lo que sugiere: que este río, apenas explorado, podría esconder todavía muchas más especies desconocidas.

Un ecosistema que aún no se ha revelado del todo

El estudio agrupa esas 118 especies en siete órdenes y 31 familias, con un claro predominio de los Characiformes y Siluriformes, dos grupos típicos de los ecosistemas amazónicos. También destaca la riqueza de familias como Characidae, Loricariidae y Cichlidae, algunas con especies clave tanto a nivel ecológico como alimentario.

Sin embargo, los propios investigadores lo tienen claro: el inventario está incompleto.

La razón es sencilla. El río Conambo es uno de los entornos más aislados de la Amazonía. Su acceso limitado y la escasa intervención humana han hecho que se mantenga en un estado casi prístino, lo que lo convierte en un auténtico laboratorio natural.

Y en lugares así, la biodiversidad suele ser mucho mayor de lo que se ve a simple vista.

Ciencia… y conocimiento ancestral

Uno de los aspectos más interesantes del estudio no está solo en los datos científicos, sino en cómo se han obtenido. La investigación ha integrado el trabajo académico con los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas Shiwiar y Zápara.

Lejos de ser un simple apoyo, su participación ha sido clave.

Estos pescadores aportaron información sobre especies locales, técnicas tradicionales como el uso del barbasco, cambios estacionales en la pesca y los hábitats donde se encuentran los peces. Un conocimiento acumulado durante generaciones que ha permitido enriquecer el estudio de una forma que la ciencia por sí sola no habría logrado.

Una biodiversidad enorme… y amenazada

El hallazgo en el río Conambo encaja dentro de un contexto mayor: la cuenca amazónica alberga más de 2.400 especies de peces de agua dulce, de las cuales más de 1.000 son endémicas.

Es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Pero también uno de los más amenazados.

La expansión de la agricultura, la explotación petrolera, la minería, la construcción de represas y la sobrepesca están poniendo en riesgo esta riqueza biológica. Incluso en zonas que, como el Conambo, han permanecido relativamente intactas hasta ahora.

Un aviso… y una oportunidad

El descubrimiento de estas 118 especies no es solo una buena noticia científica. Es también un recordatorio de todo lo que aún no conocemos.

En lugares donde apenas ha llegado la actividad humana, la naturaleza sigue funcionando con una complejidad que todavía estamos lejos de entender. Y cada nuevo estudio abre una ventana a ese mundo invisible.

El río Conambo es, en ese sentido, mucho más que un hallazgo puntual. Es una prueba de que la Amazonía aún guarda secretos… y de que el tiempo para protegerlos puede ser más limitado de lo que parece.