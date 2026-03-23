Un avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en el sur de Colombia

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el accidente de un avión este lunes, en Putumayo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), según ha informado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas. Medios locales señalan que la aeronave llevaba alrededor de 110 soldados a bordo.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

"Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha agregado.

Según ha informado el ministro, se han activado "todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente".

"Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor", ha añadido tras pedir que se siga la información oficial y no caer en especulaciones.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha lamentado lo ocurrido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.