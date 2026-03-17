Los expertos en ecología confirman que la naturaleza está perdiendo su capacidad de autorepararse: la rotación de especies ha caído un tercio desde los años 70 en medio millón de localizaciones

Rebeca, junto a un chimpancé en la selva.

La naturaleza podría estar perdiendo una de sus capacidades más importantes: repararse a sí misma. Un nuevo análisis global sugiere que el llamado "recambio de especies", el proceso natural por el que unas especies desaparecen y otras ocupan su lugar, se ha ralentizado de forma drástica desde la década de 1970.

La investigación, liderada por científicos de la Queen Mary University of London y basada en datos recogidos en más de medio millón de localizaciones en todo el mundo, concluye que la rotación de especies ha caído aproximadamente un tercio en las últimas décadas. Y eso podría ser una mala noticia para los ecosistemas del planeta.

El "motor de autorreparación" de la naturaleza se está frenando

Los ecólogos suelen describir los ecosistemas como una especie de motor que se repara solo. Cuando una especie desaparece de un lugar -por cambios ambientales, enfermedades o competencia- otras pueden ocupar ese espacio.

Ese intercambio constante permite que los ecosistemas se adapten a perturbaciones como incendios, cambios climáticos o alteraciones humanas.

Pero el nuevo estudio apunta a que ese mecanismo podría estar fallando. "La naturaleza funciona como un motor que se autorepara, cambiando constantemente piezas viejas por nuevas. Pero nuestros datos muestran que ese motor está empezando a atascarse", explica Emmanuel Nwankwo, autor principal del trabajo.

Los investigadores analizaron datos de la base global BioTIME, que reúne estudios sobre comunidades de plantas, aves, peces y otros organismos recopilados durante más de 150 años.

Un hallazgo que sorprende incluso a los científicos

El resultado fue inesperado. Durante años, muchos ecólogos pensaban que el cambio climático y la actividad humana acelerarían la rotación de especies: algunas desaparecerían y otras migrarían para ocupar nuevos territorios.

Sin embargo, el estudio muestra justo lo contrario. "Nos sorprendió mucho encontrar una ralentización tan clara", reconoce Axel Rossberg, coautor del análisis.

Otros expertos coinciden en que los datos resultan convincentes. Ryan Chisholm, ecólogo de la Universidad Nacional de Singapur, afirma que los resultados "parecen bastante sólidos".

El problema podría estar en los paisajes fragmentados

Una de las explicaciones más probables es la fragmentación de los hábitats naturales. Cuando los ecosistemas quedan aislados por carreteras, ciudades o agricultura intensiva, las especies tienen más dificultades para desplazarse y colonizar nuevas zonas.

Eso provoca un efecto dominó:

Desaparecen especies locales

Pero no llegan nuevas para sustituirlas

"El problema es que el paisaje está cada vez más fragmentado", explica Rossberg. "Cuando una especie desaparece, no hay colonizadores cercanos que puedan ocupar su lugar".

Menos especies "en el banquillo"

Algunos científicos comparan este proceso con un partido de fútbol.

Un ecosistema sano tiene muchas especies "en el banquillo", listas para entrar si alguna desaparece. Pero si el número de especies en la región disminuye, las sustituciones se vuelven más difíciles.

Eso significa que los ecosistemas pierden capacidad de adaptación, justo cuando más la necesitan.

Un planeta que necesita cambiar más rápido

En un mundo marcado por el calentamiento global, la contaminación y la pérdida de hábitats, muchos científicos creen que los ecosistemas necesitan adaptarse más rápido que nunca.

Pero si el recambio natural de especies se está frenando, el panorama se complica.

"El problema es que los ecosistemas necesitan cambiar para sobrevivir, y si ese proceso se ralentiza, podrían estar en más problemas de lo que pensábamos", advierten los investigadores.

En otras palabras: la naturaleza siempre ha sabido reinventarse. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese mecanismo podría estar perdiendo velocidad.