Descubren uno de los tiburones más raros del mundo: "Me quedé impactado"

El infinito campo de la zoología podría tener una nueva entrada en forma de tiburón. Los investigadores marinos han hallado un ejemplar de 'tiburón duende', una suerte de 'fósil viviente' que habita en las profundidades marinas y a mucha distancia de la vista y el contacto humano.

El hallazgo es el primero de esta especie en su hábitat y no fuera de él, porque hasta ahora, los científicos solo conocían ejemplares vivos a través de fotografías tomadas tras su captura y posterior rescate.

Esta vez, el trabajo ha sido radicalmente más relevante, porque se ha documentado por primera vez este extraño 'tiburón duende'. En este caso, incluso por partida doble..

Como recoge la revista alemana Focus, el primer avistamiento se produjo cerca de la isla Jarvis. Este enclave, también denominado isla Bunker está deshabitado y se considera uno de los 14 territorios no incorporados de EEUU. Se trata, para más señas, de un rincón absolutamente remoto en el Pacífico, como puede comprobarse vía Google Maps

"Me sorprendió mucho saberlo, ya que se desconocía la existencia de esta especie en el Pacífico central", apunta el responsable del estudio, Aaron Judah, investigador de la Universidad de Hawái (EEUU). La confirmación llegó poco después, al analizar los datos hallados y los rasgos distintivos de este ejemplar, con un hocico largo y unas mandíbulas prominentes.

El segundo avistamiento llegó en la Fosa de Tonga y se pudo datar gracias a una cámara subacuática, que filmó al tiburón a una profundidad significativamente mayor de lo que se conocía anteriormente. "Ver al que probablemente sea el tiburón de aguas profundas más famoso de todos, vivo y sano en su hábitat natural, es un honor único", añadió Judah.

Al responsable también le sorprendió "mucho" la profundidad a la que se encontró. "Las observaciones realizadas desde la ladera de la Fosa de Tonga se encuentran a casi 700 metros por debajo del hábitat previamente conocido de esta especie", un hito que emociona al científico de la Universidad de Hawái.