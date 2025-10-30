Desentierran una nueva especie de cocodrilo en el desierto de hasta 4 metros: podría reescribir la historia evolutiva de su grupo

Un equipo de científicos de las universidades egipicas de Assiut, Mansoura y Benha ha descubierto, en el desierto occidental egipcio, una nueva especie de cocodrilo que podría reescribir la historia evolutiva de su grupo. La misma ha sido bautizada como Wadisuchus kassabi.

El hallazgo, que ha sido publicado en la revista científica The Zoological Journal of the Linnean Society, apunta a que el cocodrilo vivió hace unos 80 millones de años y es el miembro más antiguo conocido del grupo de los Dyrosauridae.

Tal y como recoge la agencia de noticias italiana AGI, el nombre de Wadisuchus kassabi es una combinación de 'Wadi', que representa el paisaje y la tradición egipcia, 'Suchus', que hace referencia al dios egipcio Sobek, y 'Ahmed Kassab', un paleontólogo egipcio que, gracias a su trabajo, continúa inspirando a las nuevas generaciones.

El estudio ha sido dirigido por Hesham Sallam y Belal Salem. Según ha explicado Sallam, los fósiles encontrados "incluyen dos cráneos parciales y dos puntas del hocico que representan a cuatro individuos en diferentes fases de crecimiento, lo que proporciona una visión poco común del desarrollo de los dirosáuridos".

Los investigadores han detallado que el Wadisuchus kassabi tenía una longitud de entre 3,5 y 4 metros, y contaba con un hocico muy largo y dientes afilados y puntiagudos. También es destacable que tenía cuatro dientes frontales y no cinco, como es habitual.

Respecto a la evolución de la especie, Belal Salem ha señalado que "nuestro trabajo sugiere que el grupo de los Dyrosauridae comenzó a diversificarse en África mucho antes de lo que se pensaba: no en el Cretácico tardío (hace unos 72-66 millones de años), sino ya hace entre 87 y 83 millones de años".

"Nuestros datos muestran que África fue la cuna de la evolución de los dirosáuridos, pero luego sus líneas evolutivas se extendieron por todo el mundo. El desierto occidental egipcio aún guarda tesoros que preservan los secretos del pasado remoto de nuestro planeta", ha añadido Salem.