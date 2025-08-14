Un hombre revela que tiene un cocodrilo de mascota y los expertos piden que se lo piense dos veces

La tienda de reptiles regentada en Finlandia por Tino Anttila tiene como principal protagonista a Kalle, la mascota del propio Anttila. Aunque hasta aquí todo puede sonar normal, lo sorprendente es que la mascota es un cocodrilo enano de África Occidental.

El animal fue adquirido por Tino Anttila a un criador danés cuando era un cachorro del tamaño de la palma de una mano. Ahora, a sus seis años de edad, el cocodrilo mide casi un metro de largo y pesa seis kilos.

Anttila vive en un edificio de apartamentos en el que no puede tener a Kalle, por lo que ha optado por que el cocodrilo viva en su tienda, en la que le ha construido un terrario en el que imita las condiciones en las que estos animales viven.

En declaraciones al medio de comunicación finlandés Helsingin Sanomat, el hombre, de 33 años, ha señalado que "la idea básica detrás de mantener un reptil es crear condiciones en el terrario que garanticen que no haya necesidad de perturbar su vida".

Pese a esa adaptación, los expertos rechazan que sea una buena idea tener a un cocodrilo como mascota. En concreto, la filósofa animalista Elisa Aaltola subraya que no se deben comprar mascotas exóticas por razones éticas.

No obstante, Tino Anttila rechaza esa afirmación indicando que tener un reptil como mascota es tan ético como tener un gato, ya que tiene la capacidad de proporcionarles unas condiciones de vida adecuadas.

"Entiendo si piensas que tener una mascota en general es poco ético. Pero si piensas que tener un reptil es menos ético que, por ejemplo, tener un gato en un edificio de apartamentos, en mi opinión, es al revés", ha expresado al respecto Anttila.